Arcane (Netflix): League of Legends-Serienadaption gewinnt Emmy

Arcane gewinnt Emmy: "Große Sache für uns, da wir von Videospielen kommen"





Zweite Staffel und Making-off

Die von vielen gefeierte League of Legends -Serienadaption Arcane, die es bei Netflix zu sehen gibt, bekommt einen Emmy. Sie setzte sich gegen Seriengrößen wie zum Beispiel Die Simpsons durch.Als Outstanding Animated Program, also als herausragende Zeichentrickserie, konnte sie die Konkurrenten aus Springfield und jene um Rick and Morty, What If...? und Bob's Burgers zurücklassen. Arcane ist damit die erste Streaming-Serie, die in der Kategorie einen Preis abräumen konnte."Wir fühlen uns geehrt und können unsere Gefühle über den Gewinn des Emmys für die herausragende Zeichentrickserie nicht einmal annähernd beschreiben", verkündet der offizielle Arcane-Account heute auf Twitter. Auch für Riot Games, dem Entwicklerstudio, das hinter der Videospielvorlage steht, hat das Team von Arcane warme Worte übrig."Vielen Dank an unser unglaubliches Team bei Riot Games und Fortiche, die Television Academy und die großartigsten Fans (ja, ihr), die dies möglich gemacht haben. Vielen Dank dafür" sagte Arcane-Co-Schöpfer Christian Linke sichtlich gerührt, als er den Preis mit seinem Team entgegennahm, wie Deadline berichtet . Vor allem, da letzteres ursprünglich nicht im Serien- und Streaming-Geschäft zuhause ist, wäre der Preis etwas besonderes."Es ist eine große Sache für uns, da wir von Videospielen kommen. Es ist erstaunlich zu sehen, wie die Welt unsere Charaktere und unsere Geschichten annimt, also danke an Netflix, die von Anfang an an uns geglaubt haben, danke an Riot Games, die an der gesamten IP gearbeitet haben... und an all die Leute, die unser Spiel und League of Legends in den letzten 12 Jahren begleitet und dabei geholfen haben, es so groß zu machen, wie es jetzt ist" erklärt Linke noch einmal abschließend.Während die erste Staffel von Arcane auf Netflix, die der frühen Geschichte der beiden Geschwister Jinx und Vi folgt, noch im vergangenen November ihr Debüt feierte, stand schnell fest: Es wird eine zweite Season der League of Legends-Serie geben Mittlerweile ist sogar ein entsprechendes Making-off zu der ersten Staffel von Arcane erschienen. Dieses nimmt uns im Sinne einer Dokumentarserie mit hinter die Kulissen und verschafft uns einen Einblick , wie viel Arbeit zwischen für den Sprung von den heimischen PC-Bildschirmen auf die Fernsehgeräte aus aller Welt nötig war.