Arcane (Netflix): Tencent kündigt konkreten Release-Zeitraum für Ende 2024 an

Arcane: Staffel 2 soll erst Ende 2024 seine Veröffentlichung feiern





ARCANE Season 2 Release Date Revealed | #LeagueOfLegends

It has been revealed at the 2024 Tencent Video V Vision Conference that ARCANE Season 2 will premiere in Q4 (Winter) 2024.#Arcane pic.twitter.com/AZB5OeSxzC



— League Of Legends Leaks & News (@LeagueOfLeaks) September 1, 2023

, dievon Riot Games' Mega-MOBA, konnte mit ihrer ersten Staffel bereits vor rund zwei Jahren zahlreiche Fans und sogar jene, die zuvor nichts mit LoL am Hut hatten, begeistern. Doch noch immer stellen wir uns die Frage, wann wir endlich mit einerrechnen dürfen.Nachdem bereits im April bekannt wurde, dass es bis zum Jahrwohl nichts mehr mit Arcane Season 2 wird, gibtnun einenfür die Fortsetzung bekannt. Nach wie vor ist das kommende Jahr angepeilt, ehe wir Jinx, Vi und Co. endlich auch wieder auf den TV-Geräten zu sehen bekommen.Auf derverriet Tencent jüngst, dass mit Arcane Staffel 2 erst im vierten Quartal des kommenden Jahres zu rechnen ist. Im Winter 2024 soll es dann aber so weit sein, dann darf die Serienadaption, fast zur selben Zeit wie die ideengebende Videospielvorlage ihrementgegenblickt, endlich ihren langersehnten Release feiern. Rund drei Jahre warteten Fans der Serie dann auf ihre Fortsetzung.Währenddessen heißt es bei Tencent wohl auch weiterhin „Gut Ding will Weile haben“, denn an die hohe Qualität der ersten Staffel, die selbst MOBA-Muffel überzeugt haben dürfte, möchte man sicherlich anschließen. Worum es in der zweiten Season letzten Endes gehen wird, wissen wir bislang nicht konkret. Lediglich, dass nebenundauch wieder Piltovers populärste Polizistin,, ebenfalls mit von der Partie sein wird.Dafür, dass die Produktion sich noch so lange zieht, nannte man bereits zu Beginn des Jahres verschiedene. Zwar sei der eigene, dessen Umsetzung eben eine gewisse Zeit erfordere, maßgeblicher Faktor gewesen, allerdings wussten die Macher auch nicht,, wie Riot-CEOnoch im April gestand. Spätestensauf Netflix allerdings alle Zweifel ausgeräumt haben.