Arcane (Netflix): Staffel 2 kommt im November 2024 auf Netflix

Arcane: Netflix bestätigt Release der zweiten Staffel im November 2024

Gute zwei Jahre ist es her, dassuns mit, der Serienadaption von Riots Mega-MOBA, in seinen Bann zog. Und spätestens seit der letzten der ersten neun Folgen und ihrem saftigen Cliffhanger fragen sich Fans, wann die zweite Staffel endlich kommt.Still wurde es um Arcane nie wirklich: Nach der zügigen Ankündigung einer Fortsetzung seitens Netflix, verriet uns Tencent erst vor wenigen Wochen, dass wirdürfen. Nun wissen wir ganz konkret,Schon einige Monate zuvor erklärte, dass es noch eine Weile dauern würde, ehe uns die. Nun ließ Netflix die Katze aus dem Sack: Der Start von Season 2 soll imdes kommenden Jahres auf der Streaming-Plattform über die Bühne gebracht werden.In der ersten Staffel drehte sich noch alles um dieder beiden Schwestern Jinx und Vi, die in Riots Videospielvorlage zu den beliebtesten Champions zählen. Beide finden sich im sich immer weiter zuspitzenden Konflikt zwischen der reichen Oberschicht Piltovers und dem unterdrückten Untergrund Zauns wieder, der nach der Erfindung derseinen Höhepunkt zu erreichen droht. Wie es in Arcane Staffel 2 weitergehen wird, ist derweil aber noch unklar.Bekannt ist hingegen, dass sowohlals aucherneut in die Rollen von Jinx und Vi schlüpfen sollen – ganz zur Freude der Fans, die sich sehr zufrieden über die Wahl der beiden Synchronsprecherinnen zeigten. Und auch, die noch in der ersten Staffel die aufstrebende Polizistin Caitlyn Kiramman sprechen durfte, wird in Season 2 mit von der Partie sein.Abgesehen davon dürften dieder Zuschauer an die zweite Staffel von Arcane ziemlich hoch sein, nachdem die LoL-Serienadaption nach ihrem Launch auf Netflix mitund sogar– überhäuft wurde. Dabei setzte sie sich gegen andere renommierte Animationsserien wie Die Simpsons, Rick and Morty oder Bob’s Burgers durch. Unserefreuen dürfen.