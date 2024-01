Arcane (Netflix): Teaser-Trailer zeigt Singed und Warwick

Arcane: Verrückter Chemiker und unkontrolliertes Wolfsmonster

Fans der Serienadaption von League of Legends warten seit nunmehr über zwei Jahren auf eine Fortsetzung. Vor Kurzem wurde bestätigt, dass im November 2024 – also ziemlich genau drei Jahre nach Erstausstrahlung der ersten Folgen – eine zweite Staffel vonauf Netflix veröffentlicht wird.Nun ist ein erster Teaser-Trailer verfügbar, der noch recht düster und mysteriös ist, aber zumindestzeigt, die in der kommenden Staffel eine größere Rolle spielen könnten.Viel zeigt der gut 40-sekündige Teaser der zweiten Staffel vor Arcane nicht, allerdings ist mit demunverkennbar ein Charakter zu sehen, der auch schon in den ersten Folgen seinen Auftritt hatte, dort aber keine Hauptrolle gespielt hatte. Die Vermutung liegt also nahe, dass sein Part in der neuen Staffel größer sein dürfte.In der letzten Einstellung sieht man vor Singed auf seinem Stuhl eine massige Gestalt an Ketten von der Decke hängen. Ihre Klauen und Beine sowie der aus dem Rücken ragendelassen für LoL-Kenner keinen anderen Schluss zu, dass es sich hierbei um Warwick handelt. Dieses Monster wurde durch qualvolle Experimente erschaffen und macht Zhauns Gassen auf der Jagd nach Blut unsicher.Auch Warwick wurde in der ersten Staffel zumindest angeteasert – jetzt haben Fans die Bestätigung, dass, wie das Wolfsmonster in der League-of-Legends-Datenbank heißt , seinen großen Auftritt bekommt. In den nächsten Monaten können wir sicher mit dem einen oder anderen Trailer zur Netflix-Serie rechnen. Dass auch Jinx, eine der Hauptfiguren der ersten Staffel, die diese mit einem Knall beendet hat, wieder dabei ist, wurde bereits im Ankündigungstrailer gezeigt. Deren Original-Sprecherin Ella Purnell spielt übrigens auch eine große Rolle in der kommenden Serien-Adaption zum Endzeit-Adventure