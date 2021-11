Men of War 2: Erster Trailer zum Comeback des Echtzeit-Strategiespiels

Publisher 1C Entertainment hat bekannt gegeben, dass in Kürze mit Men of War 2 die Rückkehr der Echtzeit-Strategiespielreihe ansteht. Über zwölf Jahre liegt der Release von Teil 1 nun schon zurück. Wie damals wird das Team von Best Way für die Entwicklung des Nachfolgers zuständig sein. Geplant ist die Veröffentlichung im Jahr 2022 für den PC. Passend zur Ankündigung wurde auch ein erster Trailer zu Men of War 2 präsentiert.Auf der Produktseite bei Steam haben die Macher bereits einige Details zu Men of War 2 enthüllt. Das Spiel wird im Zweiten Weltkrieg angesiedelt sein und zahlreiche Gameplay-Verbesserungen mitbringen. Dazu gehört eine optimierte KI sowie ein Upgrade für die Direktsteuerung, mit der einzelne Einheiten auf dem Feld jederzeit kontrolliert werden können. Im Multiplayer dürfen sich Spieler auf PvP-Duelle und Koop-Spielmodi freuen. Aber auch eine Einzelspieler-Kampagne ist geplant.In der Beschreibung heißt es dazu: „Erlebe eine epische Geschichte mit zwei Hauptkampagnen – Alliierte und Sowjets – gegen die Militärmaschinerie des Dritten Reiches. Du begleitest Kriegshelden und ihre Kameraden von den ersten verzweifelten und brutalen Schlachten des Zweiten Weltkriegs bis hin zu bedeutenden Siegen auf dem Weg nach Berlin auf ihrem Marsch durch die verschneiten sowjetischen Hügel und Dörfer, die europäischen Felder und die Ruinen der zerstörten Städte.“