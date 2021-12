Alan Wake 2: Remedy kündigt das Spiel offiziell mit einem Trailer an, Release im Jahr 2023 geplant

Screenshot - Alan Wake 2 (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Alan Wake 2 (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Alan Wake 2 (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Alan Wake 2 (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Alan Wake 2 (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Alan Wake 2 (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Alan Wake 2 (PC, PlayStation5, XboxSeriesX)

Nachdem es in der Vergangenheit schon viele Spekulationen um Alan Wake 2 gegeben hat, machten Remedy Entertainment und Epic Games den Nachfolger im Rahmen der Game Awards 2021 offiziell. Über ein Jahrzehnt liegt der Release des Originals schon zurück. Das Sequel ist nun für eine Veröffentlichung im Jahr 2023 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (via Epic Games Store) geplant. Während es sich bei Teil 1 noch um einen Psycho-Thriller gehandelt hat, möchten sich die Entwickler von Remedy bei Alan Wake 2 erstmals an einem Survival-Horror-Spiel versuchen.Abseits vom ersten Trailer haben sich die Macher mit Informationen zum Nachfolger vorerst noch zurückgehalten. Schon im Sommer 2022 möchte Remedy jedoch Details zu Alan Wake 2 enthüllen. Sam Lake (Creative Director bei Remedy) hat sich in einem Statement zur Fortsetzung geäußert: „Es ist kein Geheimnis, dass wir seit Jahren nach einer Möglichkeit gesucht haben, die Geschichte von Alan Wake weiter zu erzählen. Jetzt ist es so weit und wir wissen, dass die Community das nächste Kapitel von Alan Wake genauso gespannt verfolgen wird wie wir. Alan Wake 2 ist unser erstes Survival-Horror-Spiel überhaupt – ein Genre, das uns tiefer als je zuvor in die Entwicklung einer intensiven Atmosphäre und einer verdrehten, vielschichtigen, psychologischen Geschichte eintauchen lässt.“Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer