Alan Wake 2: Synchronsprecher verrät offenbar geplanten Releasemonat

Alan Wake 2: Entwicklung auf einem guten Weg

Das größte Remedy-Projekt, aber nicht das einzige

soll noch in diesem Jahr erscheinen, wenn es nach Entwickler Remedy geht. Wann genau? Das ist noch offen, aber offenbar hat das finnische Studio schon einenim Auge.Dies verraten zumindest die jüngsten Aussagen von Matthew Porretta, dem Synchronsprecher von Protagonist. Gemäß seiner Worte soll Alan Wake 2 aller Voraussicht nach im Oktober erscheinen – ein nur allzu passender Zeitpunkt für Remedys Vision von Survival-Horror.Dass die, hat Remedy zuletzt im Februar noch einmal bestätigt. Der Nachfolger vom 2010 veröffentlichten Alan Wake ist demnach bereits von Anfang bis Ende spielbar und benötigt "nur" noch eine ganze Portion Feintuning. Auch Porretta ist in die Entwicklung als Synchronsprecher involviert, wie er in einem Interview mit dem YouTube-Kanal Monsters, Madness and Magic verrät."Das soll im Oktober erscheinen, wir stecken mitten in den Arbeiten", so die Stimme von Alan Wake. Er sei sogar erst vor kurzem in Finnland bei Remedy gewesen. Weiter ins Detail geht er jedoch nicht, dennoch dürfte Porretta mit dem genannten Oktober-Release wohl schon einiges zu viel verraten haben.Schließlich haben sich die Entwickler selbst bislang nicht weiter zum Release geäußert, außer, dass es in diesem Jahr erscheinen soll. Auch Publisher Epic Games hält sich diesbezüglich bedeckt.Ob Alan Wake 2 wirklich im Oktober erscheint oder etwas früher oder später, bleibt somit noch ein wenig abzuwarten. Klar ist bisher, dass es laut Aussagen von Remedy das. Neben dem Survival-Horror-Spiel entstehen beim finnischen Entwickler aber noch mehr Großprojekte.Zum einen werkelt das Team an, sowie an. Beide Spiele stecken jedoch noch in frühen Entwicklungsphasen. Selbiges gilt für die nicht näher definierten Projekte Codename Vanguard und Codename Condor, die für die ferne Zukunft geplant sind. Grundsätzlich, so ließ es Remedy zuletzt verlauten, will das Studio fortan jedes Jahr ein neues Spiel veröffentlichen.