Alan Wake 2: Releaestermin, Gameplay-Trailer und nur digital kaufbar

Alan Wake 2: Horror mit zwei Protagonisten

Kein physischer Release für Alan Wake 2

schreibt wieder: Im Rahmen des großenpräsentierte Entwickler Remedy Entertainment erstmals einen ausführlichen Trailer zu, und nannte direkt auch noch den Releasetermin.Allzu überraschend kommt dieser jedoch nicht mehr, nachdem: Alan Wake 2 erscheint amfürund. Halloween startet also in diesem Jahr ein paar Tage früher.Neben dem Releasetermin gab es dann aber doch noch eine echte Überraschung, denn in Alan Wake 2 werdet ihr nicht nur den gleichnamigen Autoren spielen. Stattdessen werdet ihr zusätzlich in die Rolle der FBI-Agentin Saga Anderson schlüpfen, die sich in das Örtchen Bright Falls begibt, um dort rituelle Morde aufzuklären. Als sie jedoch die Seiten eines Horrorromans entdeckt, beginnt ein wahrhaft gewordener Albtraum.Alan Wake selbst ist derweil immer noch an einem dunklen Ort jenseits der echten Welt gefangen und versucht von dort aus, die Realität zu ändern, um seinen düsteren Schicksal zu entkommen. Dabei wird er früher oder später auch auf Anderson treffen, wie der Gameplay-Trailer bereits andeutet:Wer bislang nur Bahnhof versteht, muss nicht sofort aufgeben: Laut Entwickler Remedy wird man die Geschichte von Alan Wake 2 selbst dann verstehen, wenn man den Vorgänger nicht gespielt hat. Es wird aber natürlich zahlreiche Anspielungen und Verbindungen für die Spieler geben, die sowohl Alan Wake als auchund denkennen.Eine Enttäuschung gibt es derweil für alle, die ihre Spiele gerne in der Hand halten:Laut Remedy habe man sich dafür bewusst entschieden, da immer mehr Spieler digital kaufen würden und man außerdem keine Retailversion anbieten wollte, bei der man noch zusätzliche Daten herunterladen muss.Darüber hinaus würde der Verzicht auf einen physischen Release dazu führen, dass man Alan Wake 2 günstiger anbieten kann: Auf dem PC wird das Horror-Spiel mit 50 Euro, auf den Konsolen mit 60 Euro zu Buche schlagen und damit im Schnitt zehn Euro günstiger sein als viele andere AAA-Produktionen.Wer will kann aber auch mehr Geld in die Hand nehmen, denn Alan Wake 2 erscheint zusätzlich in der Deluxe Edition. Die enthält neben dem Basisspiel den Erweiterungspass mit zwei geplanten DLCs und fünf kosmetische Outfits beziehungsweise Skins. Der Aufpreis im Vergleich zur Standard Edition liegt bei 20 Euro, sprich es werden 69,99 Euro (PC) beziehungsweise 79,99 Euro (Konsolen) fällig.Neben Alan Wake 2, denund noch an zwei weiteren Großprojekten. Der Plan des finnischen Studios sieht vor, zukünftig jedes Jahr ein Spiel zu veröffentlichen.