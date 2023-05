Alan Wake 2: THQ Nordic bietet sich für Umsetzung einer Retailversion an

Alan Wake 2: THQ Nordic im Kampf gegen Digital-only





@alanwake @remedygames I mean... we did the disc version of Alan Wake for PC back in the day ICYMI ;)

And just because ONE person (or company) does not love physical, there is plenty who still do. Give it some thought. We'd love to go at it again! Full circle and all.



— THQ Nordic in the Dark (@THQNordic) May 25, 2023

Fans von, die auch 2023 gerne noch physische Spiele kaufen und zuhause ins Regal schieben, dürften beim PlayStation Showcase herbe enttäuscht worden sein.Schließlich soll der von Remedy Entertainment entwickelte Nachfolger zum Schriftsteller-Krimierscheinen und auf dem PC noch dazu exklusiv im wenig beliebten Epic Games Store. Publisherist davon auch nicht begeistert und bietet sich jetzt an, bei einer etwaigen Umsetzung für den physischen Handel auszuhelfen.Auf Twitter hat der offizielle THQ Nordic-Kanal einen Post zu Alan Wake 2 kommentiert, direkt Remedy Entertainment adressiert und bietet an, in die Bresche zu springen, nachdem man schon beim Vorgänger für dieverantwortlich war:„Ich meine… wir haben damals die Disk-Version von Alan Wake für den PC gemacht, falls ihr das verpasst habt. Und nur weil EINE Person (oder Firma) physische [Spiele] nicht liebt, es gibt immer noch viele, die das tun. Denkt drüber nach. Wir würden es lieben, das nochmal zu machen.“Ob Remedy dieses Angebot in Erwägung zieht, bleibt abzuwarten. Die Ankündigung, dass Alan Wake 2 ausschließlich digital erscheinen wird, begründete man beim PlayStation Showcase schließlich mit der steigenden Präferenz der Spieler für Download-Titel. Außerdem könne man das zweite Abenteuer der Horror-Reihe so: Auf dem PC kostet Alan Wake 2 daher nur 50 Euro, auf den Konsolen werden 60 Tacken fällig.Die genannten Preise werden dannfällig, wennerscheint. Der jüngst erschienene Trailer gibt schon einmal einen guten ersten Eindruck, wohin die Reise für den von Albträumen geplagten Schriftsteller geht und welche Rolle dabei die FBI-Agentin Saga Anderson spielt.