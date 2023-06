Alan Wake 2: Release, Gameplay, Story und mehr im Überblick

Alan Wake 2: Die wichtigsten Infos im Überblick

Release: Wann erscheint Alan Wake 2 und für welche Plattformen?

Wann erscheint Alan Wake 2 und für welche Plattformen? Steam oder Epic Games Store?

oder Epic Games Store? Editionen: Welche Versionen von Alan Wake 2 gibt es?

Welche Versionen von Alan Wake 2 gibt es? Story : Worum geht es in Alan Wake 2?

: Worum geht es in Alan Wake 2? Sollte man den Vorgänger gespielt haben?

gespielt haben? Gameplay: Welche Änderungen gibt es im zweiten Teil?

Release: Wann erscheint Alan Wake 2?

Plattformen: Worauf wird Alan Wake 2 gespielt?

Erscheint Alan Wake 2 bei Steam?

Editionen: Welche Versionen von Alan Wake 2 gibt es?

Enthält ausschließlich das Basisspiel ohne zusätzliche Boni

Basisspiel

Erweiterungspass mit zwei DLCs Night Springs und Lake House

"Nordische Schrotflinte"-Skin für Saga (Teil des Erweiterungspasses)

"Parliament Schrotflinte"-Skin für Alan

Blutrote Windjacke für Saga

Star-Anzug für Alan

Laternenanhänger für Saga

Story: Worum geht es in Alan Wake?

Sollte man den Vorgänger kennen?

Gameplay: Wie spielt sich Alan Wake 2?

Dreizehn Jahre lang mussten Fans warten, aber jetzt ist es bald soweit:wirderscheinen. Lange hat Entwickler Remedy und inbesondere Creative Director Sam Lake um eine Fortsetzung gekämpft, aber erst mithilfe von Epic Games wird sie zur Wirklichkeit.Und Alan Wake 2 ist ambitioniert: Nichts anderes alssoll die Fortsetzung werden, während man optisch mit der aktuellen Version der hauseigenen Northlight-Engine auf ganzer Linie glänzen will. Ob das klappt, wird sich noch zeigen, aber wir fassen für euch jetzt ersteimal die wichtigsten Informationen rund umundzusammen.Da der Release noch einige Wochen entfernt ist, gibt es natürlich noch nicht auf alle Fragen eine Antwort. Dennoch können wir euch bereits über folgende Themen informieren:Alan Wake 2 wird amerscheinen, sofern sich das Spiel bis dahin nicht noch einmal verschiebt. Allerdings wirkt Entwickler Remedy sehr sicher und will laut dem letzten Geschäftsbericht auch jedes Jahr ein neues Spiel veröffentlichen – angefangen mit der Fortsetzung vonAlan Wake 2 ist ein reines Next-Gen-Spiel, sprich das Horror-Spiel erscheint fürund. Die Nintendo Switch erhält keine Umsetzung, ebenso wie die PlayStation 4 und Xbox One.Nein, denn Alan Wake 2 wird von Epic Games finanziert, weshalb es das Horror-Spiel am PC nur imgeben wird und nicht bei Steam. Ein ähnliches Szenario wie bei Alan Wake Remastered, welches ebenfalls bislang nicht den Sprung auf Valves Plattform geschafft hat.Alan Wake 2 wird in zwei unterschiedlichen Versionen erscheinen, aber ausschließlich digital. Eine physische Einzelhandelsversion ist derzeit nicht geplant, auch wenn von anderen Publishern eine Möglichkeit in Aussicht gestellt wird.Alan Wake 2 spielt etwanach den Ereignissen des ersten Teils: Der einst erfolgreiche Schriftsteller ist in einer düsteren Alternativwelt gefangen und kämpft mit allen Mitteln darum, nicht den Verstand zu verlieren. Um endlich aus diesem albtraumhaften Gefängnis zu entkommen, fängt er an eine ebenso düstere Geschichte zu verfassen, um die Realität um ihn herum zu verändern.Zur selben Zeit kommt Saga Anderson, eine FBI-Profilerin, in das Örtchen Bright Falls, um einen Fall bezüglich rituellen Morden anzunehmen und zu lösen. Vor Ort stößt Anderson jedoch Stück für Stück in ein Mysterium vor, welches sich zuspitzt, nachdem sie die Seiten einer Horrorgeschichte entdeckt – und diese Geschichte aufeinmal wahr wird.Die Story von Alan Wake 2 wird euch in die Rolle beider Charaktere versetzen, die jeweils eigene Geschichten erleben, aber deren Realität doch näher miteinander verknüpft ist, als es zu den Beginn den Anschein hat. Mit der doppelten Rolle wächst auch dieNicht unbedingt. Laut Remedy wird man die Story von Alan Wake 2 dennoch verstehen können, denn das Spiel sei auch für Neueinsteiger gedacht. Fans des ersten Serienteils und des DLCs AWE für Control werden jedoch einige Anspielungen entdecken und Verbindungen wahrnehmen, die Serienneulinge vielleicht nicht direkt auf dem Schirm haben.Viele Infos zum Gameplay sind bisher nicht bekannt, aber mit dem ersten Gameplay-Trailer hat sich Remedy dennoch etwas in die Karten schauen lassen. Die größte Neuerung ist gewiss der Aspekt, dass man dieses Mal zwei verschiedene Charaktere spielen wird: Alan Wake und Saga Anderson. Während man zu Ersterem noch schweigt, hat man bei Saga erste Einblicke gewährt.Die bisher gezeigten Szenen erinnern aufgrund der etwas näher platzierten Kamera und der noch düsteren Atmosphäre im Vergleich zum ersten Teil an die Resident Evil-Remakes von Capcom. Geblieben ist derweil die Stärke vom Licht, sprich ihr müsst Gegner weiterhin mit eurer Taschenlampe anleuchten, um sie verwundbar zu machen. Ein weiterer Unterschied zum Vorgänger soll sein, dass es weniger Ressourcen und Munition gibt. Schließlich wird Alan Wake 2 ein Survival-Horror-Spiel, bei dem ihr nicht unbedingt dauerschießend durch die Gegend laufen sollt.Neben Alan Wake 2 arbeitet Remedy übrigens noch an mindestens zwei weiteren Großprojekten: Zusammen mit Rockstar Games, während mit