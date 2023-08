Alan Wake 2: Ungewöhnlicher Live-Action-Trailer

Alan Wake 2: Erstes Gameplay von Alan zu sehen

Der neue Trailer zugehörte zu einem der mit Spannung erwarteten Inhalte der diesjährigen gamescom Opening Night Live. Tatsächlich war er von der Darstellung her einer der ungewöhnlicheren Clips des Abends.Mitrealer Schauspieler wirkt das verstörende Setting und die rätselhafte Situation, in der sich Titelheld Alan Wake, verkörpert von Matthew Porretta, befindet, umso greifbarer.In der Spielwelt von Alan Wake 2 ist ungefähr so viel Zeit vergangen, wie in der realen Welt, in der wir seit 2010 auf eine Fortsetzung des Survival-Horrors warten. Der titelgebende Schriftsteller befindet sich in einerder Kleinstadt Bright Falls, in der er langsam den Verstand verliert. Gleichzeitig muss er mit seinen künstlerischen Fähigkeiten versuchen, die Realität um ihn herum zu verändern.Neu im zweiten Teil wird die FBI-Agentin Saga Anderson sein, die in Bright Falls ermittelt. Spieler werden sie und Alan. Inwiefern die Story der beiden Protagonisten miteinander in Verbindung steht, ist noch nicht bekannt. Nachdem wir im ersten Trailer vom Mai diesen Jahres nur Gameplay von Saga gesehen haben, wirft der neue Trailer einen Blick auf Alan, dessen wichtigste Waffe in der Dunkelheit weiterhin seine Taschenlampe gegen die lichtempfindlichen Besessenen ist. Wirklich bahnbrechende neue Erkenntnisse bezüglich des Gameplays werden jedoch nicht präsentiert.Kenntnisse des ersten Teils sollen für Neueinsteiger in die Reihe übrigens nicht nötig sein. Verweise auf diesen, wie auch möglichweise auf das ebenfalls beim Entwickler Remedy erschienene, sind jedoch nicht ausgeschlossen, da das Studio ihre Franchises gerne malDer Survival-Shooter kommt amfür PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC raus. Warumwurde und warum eswird, könnt ihr bei uns nachlesen.