Alan Wake 2: Noch vor dem Release schafft es Remedy Entertainment ins Kino

Alan Wake 2: Von der Leinwand demnächst auf eure Monitore

Ein Lichtspiel ohne große Schattenseiten

Im Raum des Autoren geht ihr der Geschichte auf den Grund

Auf derhatte ich die Chance an einer der Präsentationen von Remedy Entertainment zu ihrem neuen Spielteilzunehmen. In dieser erwartete mich neben exklusivem Gameplay des lang erwarteten Survival-Horror Spiels auch noch eine Reihe an weiteren Überraschungen.In Alan Wake 2 erwartet euch die Fortsetzung des, dabei geht die Story mehr als zehn Jahre späte weiter. Alan befindet sich seid dem Ende des ersten Spiels im Dark Place, hier schließt die Handlung an und verspricht durch einigeund eine, ein spannender Nachfolger zu werden.Meine Reise für dieses Alan Wake 2 Event startete außerhalb des Messegeländes, an einem der unzähligen Hotels in Köln. Hier wartete ich an besprochener Stelle auf weitere Details. Schon nach kurzer Zeit, versammelten sich weitere Gestalten in meinem Umfeld, die scheinbar mit mir warteten. Scheinbar warteten wir alle auf das selbe, einen Informaten. Dieser traf kurze Zeit später ein und brachte uns zu einem Bus, der und endlich an den schon lang erwarteren Ort der Begierde fuhr.In einer zwielichtigen Gasse angekommen, wurden wir direkt vor einem kleinen unscheinbaren Kino herausgelassen. Schon von außen wirkte es, durch viele Poster und mysteriöse Zeichen, ziemlich mysteriös. Während es draußen noch recht hell war, wurde es im Kino weitaus dunkler, was unmittelbar für eine leicht bedrohliche Stimmung sorgte. Nachdem wir mit Speisen und Getränken versorgt wurden, wurden wir in einen dunklen Kinosaal geführt, dessen Türen sich hinter uns schlossen.So oder so ähnlich ist mir die Fahrt zumindest in Erinnerung geblieben, nachdem Remedy Entertainment und Epic Games mir eine Stunde lang exklusives Gameplay-Material zu Alan Wake 2 zeigten.Das gezeigte Gameplay war aus Sicht von, einem der zwei spielbaren Hauptfiguren, neben FBI-Agentin Saga Anderson. Alan ist seit mehr als zehn Jahren im düsteren Dark Place gefangen und sucht mit Hilfe seines schriftstellerischen Talents nach einem Ausweg. Die fortlaufende Handlung wird durch den Wechsel zwischen den Charakteren unterstützt und von neuen Live-Action-Sequenzen begleitet, die an Remedys innovativen Ansatz in Quantum Break erinnern.In der zweiten Episode gewährt die Handlung Einblick in eine Talkshow-Situation, in der Alan über ein vermeintlich neues Buch spricht, an das er jedoch keine klare Erinnerung hat. Die geheimnisvolle Atmosphäre dieser Szene wird durch vielschichtige Andeutungen, wie das Erscheinen der Band "Old Gods of Asgard", noch verstärkt. Nach einem längeren Video, ist unsere erste Aufgabe, aus dem Studio zu entkommen. Draußen angekommen, sehen wir nach einem kurzen Telefonat mit einer unbekannten Stimme, schnell eine der neuen Features des Nachfolgers.Die neue und revolutionäre Light-Shift-Spielmechanik, prägt die Fortsetzung entscheidend. Wir besitzen nun eine Lampe, die Licht speichern kann. Dieses Licht kann an bestimmten Stellen eingesetzt werden, um Schatten zu vertreiben und die Umgebung zu beeinflussen. Die Transformation in Echtzeit führt zu erstaunlichen Ergebnissen - ein zuvor verborgener U-Bahn-Eingang erscheint dank moderner Speichertechnologie wie aus dem Nichts. Diese Fähigkeit eröffnet neue Räume und ermöglicht eine intensivere Erkundung.Während wir also auf der Suche nach dem richtigen Weg durch helle und dunkle Seitenstraßen ziehen, tauchen bedrohliche Gestalten auf, manche aggressiv, andere ruhig abwartend. Gleichzeitig wird das akustische und visuelle Erlebnis nochmals vertieft. Die Soundkulisse, bestehend aus bedrohlicher Musik und atmosphärischen Geräuschen, baut eine durchgehende Spannung auf. Eine düstere Atmosphäre durchdringt die Umgebung, immer bereit für unerwartete Wendungen.Die Integration des "Writer's Room" führt zu einer weiteren Ebene der Veränderung im Dark Place. Diesen können wir jederzeit per Knopfdruck besuchen. Hier kann Alan nicht nur seine eigene Geschichte gestalten, während das "Plot Board" als Leitfaden für die narrative Entwicklung dient. Durch neue Ideen und Optionen eröffnen wir uns mit eben diesem die Umgebung neu zu gestalten. Diese dynamische Interaktion ermöglicht es, Hinweise zu entdecken, Kombinationen auszuprobieren und zusätzliche Story-Elemente und nützliche Gegenstände freizuschalten.Es ist wichtig, möglichst alle verschiedenen Umgebungen genau zu erkunden. Mit dem Fortschreiten der Handlung ergeben sich neue Szenarien, die wiederum mit neu gefundenen Hinweisen versehen werden können. Das Experimentieren mit verschiedenen Ansätzen kann zu unerwarteten Entdeckungen und Interaktionen führen. Diese ständige Anpassung trägt zu einem dynamischen und fesselnden Spielerlebnis bei.Mein erster Eindruck von Alan Wake 2 ist sehr positiv, die verschiedenenundpassen sehr gut zusammen. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Ganze im Laufe des Spiels entwickelt und ob der ständige Wechsel der Umgebung auf Dauer nicht störend wird. Leider müssen wir uns aufgrund der Verschiebung noch bis zum 27. Oktober gedulden.