Alan Wake 2: 5 Wünsche und Hoffnungen für den Nachfolger

Alan Wake 2: Haufenweise Horror bitte

Grusel und Gänsehaut: Echte Schockmomente gab es im ersten Alan Wake leider selten. Das darf sich im Sequel gerne ändern.

Bring back Barry Wheeler

Größere Gegnervielfalt

Auf welche kranken Kreaturen FBI-Agentin Anderson wohl im Dickicht von Bright Falls trifft? Hoffentlich ein paar, die Fans des Vorgänges noch nicht kennen.

Knackigere Kopfnüsse

Weniger Sammelgegenstände

100 Thermoskannen in zehn Stunden Spielzeit sind einfach viel zu viel. Hoffen wir, dass Alan Wake 2 nicht 200 Heißgetränkbehälter im Gepäck hat.

Das nicht vorhandene Sommerloch ist vorbei, jetzt geht es in den prall gefüllten Spieleherbst und nachdem ich vor kurzem den Vorgänger genossen habe, freue ich mich vor allem aufDierund um den gleichnamigen Schriftsteller könnte nämlich wieder eine packende Geschichte mit meterdicker Nacht- und Nebelatmosphäre werden. Doch damit Alan Wake 2 bei mir so richtig zünden kann, gibt es ein paar Dinge, die das Sequelkann und sollte. Eine Wunschliste.Obwohlden ein oder anderen Schreckmoment und eine grundsätzlich angespannte Atmosphäre bietet, hat man das „H“ in Survival-Horror eher kleingeschrieben. Die Besessenen, wie die von Schatten geplagten Bewohner von Bright Falls heißen, waren, um mir wirkliche Angst einzujagen. Und das, obwohl ich eigentlich ein ziemlicher Schisser bin, der schon beigerne mal zusammenzuckt.Alan Wake 2 darf also gerne nochmal ein ganzes Stück unheimlicher werden. Egal, ob man mit größerer Ressourcenknappheit für Anspannung sorgt oder bei den Gegnerdesigns noch ein bisschen– den Entwicklern ist sicherlich etwas eingefallen. Die bisherigen Trailer wirken zumindest, als habe man meine Gebete erhört: Alles scheint nochmal eine ganze Ecke düsterer und verstörender. Perfekt für den Release kurz vor Halloween!Neben Alan Wake und seiner Frau Alice hatte der Erstling noch einige weitere illustre Charaktere zu bieten, darunter die Polizistin Sarah Breaker und Wakes Literaturagenten. Über die Jahre hat sich Barry zu einem Fanliebling gemausert und auch ich habe den ängstlichen, aber humorvollen Sidekick sofort ins Herz geschlossen. Falls sich mein Wunsch nach mehr Horror erfüllt, wäre Barry außerdem die perfekte Figur, um zwischendurch mal die Spannung zu lösen.Als klassischer Comic Relief-Charakter hat der Agent, schafft es in ernsten Momenten aber auch, über sich hinauszuwachsen und Wake mutig zur Seite stehen. Falls zwischen Alan und der neu dazustoßenden FBI-Agentin Saga Anderson noch Platz ist: Bühne frei für Barry Wheeler! Und wo wir schon bei Wunschcharakteren sind… die toughe Jesse Faden ausdarf ebenfalls gerne auf eine Thermoskanne Kaffee vorbeischauen.Weil ein Spiel nicht nur von seinen Helden, sondern auch von seinen Gegnern lebt, wäre außerdem eineine willkommene Änderung. Musste sich Alan Wake im Vorgänger fast ausschließlich den Besessenen stellen, die als normalgroße Männer mit unterschiedlichen Waffen fast alle die gleiche Vorgehensweise verlangten und nur von der ein oder anderen befallenen Maschine und den Krähenschwärmen aufgelockert wurden, dürfen in Alan Wake 2 gerne noch weitere Feinde dazustoßen.Wie wäre es beispielsweise mit besessenen Tieren? So einoder einsind in den Wäldern von Bright Falls sicherlich auch anzutreffen und würden gegebenenfalls neue Taktiken verlangen, um gegen die Schattenwesen nicht ins Gras zu beißen. Immerhin: Die mehrarmige Dame aus dem offiziellen Gameplay-Trailer von Ende Mai deutet daraufhin, dass in Alan Wake 2 eine Reihe neuer Schrecken auf mich und den Schriftsteller warten.Wie es sich für einen Survival-Horror-Titel gehört, hatte Alan Wake das ein oder andere Rätsel parat und so dürfte man es auch beim baldigen Nachfolger halten. Doch weil die größtenteils ziemlich lasch ausfielen und neben den semi-spannenden Autofahrten die einzige spielerische Abwechslung vom Gunplay boten, darf sich Remedy Entertainment für Alan Wake 2ausdenken, bei denen meine Birne zu brennen beginnt oder mir die Besessenen vielleicht schon im Nacken sitzen, was zu höherem Druck beim Lösen führt.Alan Wake 2 soll natürlich nicht in Kopfnussgebiete wieoderabtauchen, aber ein kleines bisschen mehr Herausforderung für die grauen Zellen wie beim Genre-Konkurrent Resident Evil käme mir durchaus entgegen. Wo Wake nun jederzeit imvorbeischauen und dort Hinweise kombinieren kann, bietet sich ja vielleicht die Gelegenheit, um das ein oder andere Rätsel unterzubringen, das über das Drücken eines Schalters hinausgeht.Wergelesen hat, weiß, dass mir die Thermoskannen in Alan Wake mit ihrer schieren Anzahl und allgegenwärtigen Ablenkung von der Story beinahe das Spiel ruiniert hätten. Wenig überraschend würde ich es also begrüßen, wenn Alan Wake 2wird: Dosenpyramiden, Pappaufsteller, Thermoskannen, Radio-Sendungen, Straßenschilder… da kommt ja selbst der fleißigste Schriftsteller/Action-Held/Ehemann nicht hinterher mit dem Aufräumen.Da Alan Wake 2 mitfast doppelt so lang werden soll wie der Erstling, sehe ich hier aber eher schwarz, schließlich heißt eine längere Spielzeit auch mehr Möglichkeiten zum Entfalten der Sammelwut. Gerne wiederkehren dürfen derweil die Manuskriptseiten und die Fernsehsendung Night Springs, von der man sich auf ausgewählten Geräten in Bright Falls alle Nase lang eine der vielen seltsamen Episoden anschauen konnte.Die Seiten von Wakes Werk hingegen lieferten nämlich spannende Hintergrundinfos oder kurze Ausblicke auf die weiterführende Geschichte. Ob und welche meiner Wünsche dann im Nachfolger erfüllt werden, erfahren wir beim. In der Zwischenzeit lohnt ein Blick auf, basierend auf der filmreifen Präsentation bei der gamescom.