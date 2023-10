Alan Wake 2: Remedy verspricht kostenlose DLC-Drops nach dem Launch

Alan Wake 2: Kostenlose DLCs sind Sam Lake zufolge „ziemlich bedeutend“

Während der Oktober ohnehin schon bis oben hin vollgestopft mit Spiele-Releases ist, steht pünktlich zur Halloween-Saison mitein weiterer Blockbuster vor der Tür. Und schon jetzt verraten die Entwickler, welch schaurig-schöne Zukunft uns erwartet.Zwar steht uns der Release mit demnoch bevor, doch schon seit einiger Zeit wissen wir, dassum zwei Erweiterungen ergänzt werden soll. Und damit nicht genug.in Anbetracht der starken Konkurrenz rund um, noch einmal verschoben wurde, nähert er sich nun in schnellen Schritten. Doch das ist nicht der einzige Grund zur Freude: Wie, seines Zeichensbei Remedy Entertainment, erklärt , wird der Survival-Horror sogar mit kostenlosen Inhalten nach dem Launch versorgt."Wir haben über coole Dinge gesprochen, mit Musik und mit Live-Action. Wir sind nicht wirklich weit gegangen, um das DLC-Material zu erklären. Sicherlich haben wir die größeren kostenpflichtigen DLCs benannt, Night Springs, was vielleicht etwas ist, das einem in den Sinn kommt, und das Lake House. " heißt es. Und: "Aber darüber hinaus haben wir auchim Angebot. Auch sie sind, und ich erwarte, dass wir schon bald nach der Veröffentlichung des Spiels mehr ins Detail gehen werden. Aber all das wird für jeden, der das Spiel kauft, kostenlos sein.", führt Lake weiter aus.Worum es sich bei den kostenlosen DLCs letzten Endes genau handelt, bleibt abzuwarten. Während Lake selbst sie als „ziemlich bedeutend“ bezeichnet, sind auch kleinere Gratis-Inhalte wieoder einwie invorstellbar, während die Story in denfortgesponnen wird.Alan Wake 2 erscheint am kommenden Freitag für die, die-Konsolen und demüber den Epic Games Store. Einen physischen Release des Spiels soll es allerdings nicht geben., erfahrt ihr ebenfalls bei uns. Und, verrät euch unser Redakteur Jonas an anderer Stelle.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer