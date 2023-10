Alan Wake 2: Wo ist unser Test zum Mystery-Thriller?

Alan Wake 2: Die Technik ist kein Grund zur Sorge

Und wann kommt jetzt der Test zu Alan Wake 2?

Das Embargo ist gefallen, der morgige Release steht vor der Tür: 13 lange Jahre nach dem Vorgänger erscheint mitendlich die Fortsetzung zu Remedys düsterem Mystery-Thriller.Trotzdem findet ihr bei uns auf der Seitezum Spiel. Woran liegt das? Ihr könnt es euch vielleicht schon denken: Das Testmuster erreichte uns erst am Montagabend und das ist angesichts der doppelten Länge im Vergleich zum Erstlinggewesen, um den Abspann zu erreichen und einen aussagekräftigen Text zum Spiel zu schreiben.ist normalerweise ein Grund zur Sorge, erst recht hinsichtlich jüngerer Launch-Debakel wie beioder, bei denen noch am Release oder sogar kurz danachvorlagen. Die Entwickler feilen bis zum Schluss am Spiel, damit auch die Tester eine repräsentative Fassung erhalten und das führt dann zu Keys, die erst kurz vor Veröffentlichung in den Redaktionen landen.Tatsächlich läuft das Spiel auf der PlayStation 5 angenehm rund, die Bildrate erreicht im Performance-Modus nicht immer die 60 FPS, liegt aber auch nicht weit darunter und richtige Ruckler gab es auch keine. Abseits von dem ein oder anderen Schönheitsfehler sind wir übergestolpert und abgestürzt ist Alan Wake 2 auch zu keinem Zeitpunkt. Auf Sonys Konsole könnt ihr euch also auf einfreuen.Eure eventuellen Technik-Sorgen haben wir damit zumindest auf der PS5 hoffentlich aus dem Weg geräumt und inhaltliche Details wollen wir an dieser Stelle noch nicht verraten, dafür ist dann schließlich der vollständige Test zu Alan Wake 2 da.Einen genauen Termin können wir euch nicht nennen, lange müsst ihr aber nicht mehr warten.Wir sind bereits ziemlich weit im Spiel fortgeschritten und haben uns ausführlich Notizen gemacht, sodass der Testerscheinen wird, spätestens aber bis Sonntag. In der Zwischenzeit könnt ihr noch einmaldurchlesen, um euch die eventuell vergessene oder nie erlebte Geschichte (wieder) präsent zu machen oder schaut beivorbei.