Alan Wake 2: Co-Director erzählt von Herausforderungen bei der Story des Horror-Games

Alan Wake 2: Co-Director nutzt Fan-Wiki

Wie verworren die Handlung vonwirklich ist, zeigt sogar der Co-Director selbst. In einem Podcast verriet Sam Lake kürzlich, dass er teilweise Wiki-Seiten von Fans nutzte, um sich an alle Details aus dem ersten Teil zu erinnern.Die Fortsetzung von Alan Wake erschien letzten Monat, der Vorgänger hat bereits 13 Jahre auf dem Buckel – da passiert es, dass man nicht mehr alle Einzelheiten im Kopf hat. In demdes finnischen Entwicklersist der Schriftsteller Alan Wake in einem Alptraum gefangen, der sich über mehrere Ebenen erstreckt und sich mit den Geschichten anderer Figuren verknüpft. Beide Teile hängen miteinander zusammen, obwohl ihr darin unterschiedliche Fälle aufklärt.Sam Lake, Co-Director von Alan Wake 2, war zusammen mit seinem Kollegen Kyle Rowley im englischsprachigen Podcast „Friends Per Second“ zu Gast. Sie wurden gefragt, wie sie die, obwohl der erste Teil schon lange her ist. „Ich möchte mich offiziell bei den wundervollen Fans bedanken, die Fan-Wikis von Alan Wake auf dem neusten Stand halten“, erwidert Lake. Er gesteht, sich mithilfe der Wikis zurück in den Vorgänger versetzt zu haben, damit aufgrund des langen Abstands der beiden Spiele auf keinen Fall Löcher in der Handlung auftreten.Natürlich sind in dem Studio nicht ein oder zwei Personen für die Story zuständig. Laut Rowley sind es viel eher: Eins fürs Schreiben der Story, ein weiteres für das narrative Design. Zusätzlich soll alles sehr genau dokumentiert werden, was bei den komplizierten Handlungssträngen durchaus sinnvoll erscheint.So sind die Interviewpartner zwar nicht allein, nehmen aber dennoch diein Anspruch. „Ich vertraue diesen Leuten“, so Lake. Auf Fandom, einer Art Baukasten für solche Übersichten, liefern Spieler sehr genaue und detaillierte Infos zum Geschehen, zu einzelnen Figuren und ihren Hintergründen.Falls ihr euch nicht mehr genau an den ersten Teil erinnert, lest euchdurch, um perfekt auf die Fortsetzung vorbereitet zu sein.findet ihr hier.