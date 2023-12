Alan Wake 2: Update The Final Draft mit New Game Plus und erweiterten Ende

Alan Wake 2: Das ist alles in The Final Draft enthalten

Wann erscheint das Update?

Remedys Survival-Horror dreht eine weitere Runde:erhält mitein neues Update, welches euch zu einem erneuten Durchspielen herausfordert. Derbietet allerdings mehr als nur einen erhöhten Schwierigkeitsgrad.kündigte das finnische Studio, nachdem es den Abend über insgesamt drei Preise für sich verbuchen konnte, in einem Nebensatz, die Veröffentlichung des Updates an. Mittlerweile wissen wir auch, welcheinsgesamt mit an Bord sind, wobei es immer noch das eine oder andere Geheimnis gibt.Das Highlight von The Final Draft für Alan Wake 2 ist gewiss der New Game Plus-Modus, den die Macher schon vor einigen Wochen versprochen haben. Sobald ihr das erste Mal den Horror mit Alan Wake und Saga Anderson vollständig erlebt habt, könnt ihr ein Neues Spiel starten. Dieses Mal behaltet ihr jedoch, und das ist auch bitter nötig.Denn zusammen mit dem New Game Plus gibt es außerdem die, die besonders knifflig ausfallen soll. Details gibt es seitens Remedy noch nicht, aber vermutlich dürft ihr euch auf weniger Ressourcen und deutlich schlagkräftigere Gegner einstellen. Das finnische Studio verspricht in einen Blogeintrag , dass eure "Fähigkeiten bis an die Grenzen gebracht" werden.Als Belohnung für all diejenigen, die den New Game Plus-Modus überstehen, gibt es ein, welches "für Spekulationen und Theorien sorgen wird." Darüber hinaus können Spieler zusätzliche Videos und Manusskriptseiten finden, welche gewissermaßen ein neues Licht auf die Geschichte des Horrorspiels werfen.Wem es schon länger in den Fingern juckt, muss sich derweil nicht mehr lange gedulden: The Final Draft für Alan Wake 2 erscheint am. Der Download soll dann zeitgleich auf dem PC, der PlayStation 5 und Xbox Series X | S starten.Neben den inhaltlichen Erweiterungen wird der Patch außerdem einige Bugs beheben und Verbesserungen an der Performance vornehmen. Ausführliche Patch Notes gibt es aber bisher jedoch nicht.Nach dem Update wird Remedy übrigens noch nicht die Füße gänzlich hochlegen:, wobei sich auch der eine oder andere Gratis-DLC in Arbeit befinden soll.