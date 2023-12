Alan Wake 2: Synchronsprecher von Alex Casey und Max Payne verstorben

Alan Wake 2: Ehemalige Teamkollegen betrauern den Verlust von McCaffrey





We are deeply saddened to hear about the passing of our beloved friend and collaborator James McCaffrey, the iconic voice of Max Payne and Alex Casey. His remarkable talent not only gave life to our characters but also left an enduring impact on our community. Our hearts go out… pic.twitter.com/RDs5m6FhzD



— Alan Wake 2 (@alanwake) December 18, 2023

Nur knapp zwei Monate nach dem Release vonfolgt eine traurige Nachricht, die das Team und die Fans gleichermaßen erschüttern dürfte:Der, der bereits in den-Spielen dem titelgebenden Protagonisten seine Stimme lieh, war auch bei der Fortsetzung des Mystery Thrillers aus dem Hause Remedy Entertainment als Synchronsprecher an Bord und lieh Agent Alex Casey seine Stimme, der körperlich von Produzent Sam Lake dargestellt wurde. Nun starb McCaffreyWie TMZ berichtet, sei James McCaffrey bereits vergangenen Sonntag verstorben, im Kreise seiner liebsten Freunde und Familienangehörigen. Grund für den Tod des Alan Wake 2-Synchronsprechers sei eingewesen, eine bösartige Tumorerkrankung, wie ein Repräsentant von McCaffrey TMZ gegenüber erklärte.„Als einer von Dick Wolfs Schützlingen legte McCaffrey eine erfolgreiche Karriere von über 35 Jahren in Film und Fernsehen hin. Er lernte beim Studio des Schauspielers und verlor niemals seine Liebe für das Erschaffen von Charakteren, auch wenn sein gutes Aussehen ihn oft in Richtung der männlichen Hauptfiguren geschubst hat“, ließ der Repräsentant verlauten.Auch derauf Twitter ehrt den Schauspieler und Synchronsprecher: „Es stimmt uns tieftraurig zu hören, dass unser geliebter Freund und Mitarbeiter James McCaffrey, die ikonische Stimme von Max Payne und Alex Casey, von uns gegangen ist. Sein bemerkenswertes Talent hat nicht nur unseren Charakteren Leben eingehaucht, sondern auch einen anhaltenden Einfluss auf unsere Gemeinschaft gehabt. Unser herzliches Beileid an seine Familie in dieser schweren Zeit.“, der als Gesicht von Casey und Payne eng mit McCaffrey zusammengearbeitet hatte, schrieb , er habe aufgrund der traurigen Nachricht ein „gebrochenes Herz“, blicke stolz auf 25 Jahre der Zusammenarbeit zurück und bezeichnete ihn als „zentralen Bestandteil der Remedy-Familie“.