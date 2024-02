Alan Wake 2: Neues Update lässt euch Intensität der Jump-Scares verringern

Alan Wake 2: Ihr wollt weniger intensive Jump-Scares? Bitteschön!

Trotz seiner Veröffentlichung kurz vor Halloween 2023 hat es sich beinoch lange nicht ausgegruselt: Derbot einen guten Grund für die Rückkehr nach Bright Falls.Wer die Fortsetzung zu Remedys Mystery-Thriller bislang gemieden hat, weil er denempfand, dürfte angesichts des neuen Updates Grund zum Jubeln haben. An der angespannten Atmosphäre ändert sich zwar nichts, dafür lässt sich nun die Stärke der lauten und vor allem visuell verstörendenAuf der offiziellen Website von Alan Wake 2 gehen die Entwickler von Remedy Entertainment noch einmal ins Detail und verraten, was sich mit demim zweiten Abenteuer des titelgebenden Schriftstellers alles geändert hat. Nachdem man dort auf dieeingegangen ist, mit der ihr nun beliebig bereits abgeschlossene Missionen erneut spielen könnt – wenn auch mit vorgegebenen Gegenständen – kommt man auch direkt zum angesprochenen Feature.Demnach bringt das neue Update die Möglichkeit ins Spiel, dass ihr diekönnt. Die Frequenz scheint, zumindest laut den Patch Notes, nicht davon beeinflusst zu werden; dafür soll es der Stärke von visuellen und auditiven Effekten an den Kragen gehen. Dieflackern beim Auswählen der Option in Zukunft also hoffentlich etwas weniger wie vorprogrammierte Epilepsie-Trigger und das Schreien dürfte auch nicht mehr durch Mark und Bein gehen.Neben der von einigen Fans erbetenen Funktion zumlistet Remedy in den Patch Notes noch eine ganze Reihe an Bugfixes auf, die das Spielerlebnis noch runder gestalten sollen. Dazu gehörenim UI-Bereich, bei der Optik und natürlich auch beim Gameplay selbst. Solltet ihr angesichts der neuen Einstellung nun versucht sein, dem Spiel endlich eine Chance zu geben,, warum sich das durchaus lohnen könnte.