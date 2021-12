Dune: Spice Wars: 4X-Strategie im Dune-Universum angekündigt

Screenshot - Dune: Spice Wars (PC) Screenshot - Dune: Spice Wars (PC) Screenshot - Dune: Spice Wars (PC) Screenshot - Dune: Spice Wars (PC) Screenshot - Dune: Spice Wars (PC) Screenshot - Dune: Spice Wars (PC) Screenshot - Dune: Spice Wars (PC) Screenshot - Dune: Spice Wars (PC) Screenshot - Dune: Spice Wars (PC)

Der Wüstenplanet (im Original: Dune) aus der Feder von Frank Herbert ist nicht zuletzt dank des visionären Kinofilms von Denis Villeneuve wieder in aller Munde. Von dieser Popularität möchte Funcom profitieren. So hat man nicht nur mit dem deutschen Team von Nukklear ein Online-Survivalspiel in der Pipeline. Auf den Game Awards kündigte man mit Dune: Spice Wars ein 4X-Strategiespiel and, das von den Northgard-Machern Shiro Games entwickelt wird und auf PC erscheinen soll.Ein genauer Release-Termin wurde noch nicht genannt, aber Dune: Spice Wars soll im nächsten Jahr in die Early-Access-Phase starten, in dem man das Feedback der Community sammekln und aufnehmen wird, um das Spiel kontinuierlich zu verbessern.Spice Wars bietet zahlreiche spielbare Fraktionen, jede mit eigenen Stärken und Schwächen sowie unterschiedlichen Wegen, das ultimative Ziel zu erreichen: Kontrolle über das Spice auf Arrakis. Spieler können u.a. Agenten losschicken, um ihre Gegner zu sabotieren, auszuspionieren und zu meucheln, sie können politische Wege finden, um den Landsraad zu beeinflussen und vorteilhafte Beschlüsse zu erwirken, unglaubliche Reichtümer anhäufen, um die anderen Häuser durch schiere technologische und ökonomische Übermacht zu besiegen – oder sie können einfach den offenen Krieg suchen.Sebastian Vidal, CEO von Shiro Games, freut sich über die Herausforderung: „Ich glaube, dass ich für jeden bei Shiro Games spreche, wenn ich sage, dass wir alle riesige Fans von Dune sind – sowohl vom Roman als auch vom neuen, spektakulären Film von Denis Villeneuve. Dass wir dieses Universum in einem Strategiespiel zum Leben erwecken können, ist unglaublich. Das Dune-Universum ist der perfekte Schauplatz für ein Strategiespiel. Es gibt große Fraktionen, wie Haus Atreides und Haus Harkonnen, mit einer jahrhundertelangen Rivalität. Es gibt politische Intrigen, Verrat und Krieg, alles rund um die wertvollste Substanz im Universum: Spice. Und dann gibt es noch die Bühne selbst. Arrakis ist ein feindseliger Planet voller versteckter Wunder. Riesige Sandwürmer, die ganze Armeen verschlingen können, Sandstürme, Erntefabriken – sie alle wurden von unserem großartigen Entwicklerteam in das Spiel eingebaut."Letztes aktuelles Video: Announcement Trailer TGA 2021