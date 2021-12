Wonder Woman: Warner Bros. und Monolith kündigen Action-Adventure mit der DC-Heldin an

Zu den größten Überraschungen der diesjährigen Game Awards gehörte die Ankündigung von Wonder Woman. Mit einem kurzen Teaser bestätigten Warner Bros. und das Entwicklerteam von Monolith Productions die Entwicklung eines Spiels rund um die DC-Heldin. Laut ersten Details handelt es sich um ein Einzelspieler-Action-Adventure, das in einer offenen Spielwelt angesiedelt ist. Zudem dürfen sich Fans auf eine brandneue Story freuen, in der Wonder Woman ihre Amazonen-Familie mit den Menschen der modernen Welt vereinen möchte. Welche Schauspielerin in die Rolle von Diana Prince schlüpfen wird, haben die Verantwortlichen noch nicht verraten. Im Teaser gibt es allerdings bereits einen ersten Blick auf das Aussehen und Outfit der Superheldin.Informationen zum Release und den entsprechenden Plattformen von Wonder Woman gingen aus der Ankündigung nicht hervor. Monolith Productions war zuletzt u.a. für Mittelerde: Schatten des Krieges verantwortlich. Das dort zum Einsatz kommende Nemesis-System soll angepasst auch in Wonder Woman genutzt werden. Im Jahr 2012 haben die Entwickler mit Gotham City Imposters bereits an einem Spiel im DC-Universum gearbeitet. Weitere Reihen bzw. Spiele, an denen Monolith federführend beteiligt war, sind z.B. No One Lives Forever, F.E.A.R., Condemned sowie die Mech-Action Shogo: Mobile Armor Division.Letztes aktuelles Video: Announcement Teaser TGA 2021