Warhammer 40.000: Space Marine 2: Action-Fortsetzung bei Saber Interactive in Entwicklung

Es gibt nur selten Gelegenheiten dieser Größenordnung, um ein neues Spiel anzukündigen. Dementsprechend hat Focus Entertainment die Games Awards in der Nacht vom 9. auf den 10. Dezember genutzt, um Warhammer 40.000: Space Marine 2 vorzustellen.Die Third-Person-Action wird von Saber Interactive (World War Z, TimeShift, Vampyr) entwickelt und soll auf PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC erscheinen. Der Vorgänger wurde damals von Relic Entertainment entwickelt und von THQ auf PC, Xbox 360 sowie PlayStation 3 veröffentlicht.Der Trailer, mit dem man das Projekt ankündigte und den ihr weiter unten findet, zeigt nicht nur einige eindrucksvolle CG-Sequenzen, sondern gibt gegen Ende auch einen kurzen Blick auf Spielszenen frei.In der Pressemitteilung wird Space Marine 2 wie folgt beschrieben:Verkörpere die übermenschlichen Fähigkeiten und die harte Brutalität eines Space Marine, des Imperators größte Krieger mit Clive Standen (Vikings, Taken) als Captain Titus. Entfessle tödliche Fähigkeiten und ein Arsenal an Tod und Verwüstung bringenden Waffen um die Horden der Tyraniden zu vernichten.Halte die Schrecken der Galaxie in Schach und bestreite epische Schlachten auf weit entfernten Planeten. Entdecke dunkle Geheimnisse und schlage die ewig währende Dunkelheit zurück um deine Loyalität gegenüber der Menschheit zu beweisen.Für Focus Entertainment handelt es sich dabei um ein sehr ambitioniertes Projekt: "Wir sind sehr stolz am Sequel zu dieser legendären Lizenz arbeiten zu können,” so John Bert, Managing Director von Focus Entertainment. “Das ist das größte Projekte in der Geschichte von Focus mit Hinblick auf die Ambition und das Investment und wir sind aufgeregt dieses Abenteuer gemeinsam mit unseren langjährigen Partnern und Freunden von Games Workshop und Saber Interactive zu beschreiten. Wir schätzen zudem die Tatsache, dass Focus ausgewählt wurde, diese ikonische IP zurück auf den Markt zu bringen. Wir können es nicht erwarten, den Spielern in den nächsten Monaten mehr vom Spiel zu zeigen.”Letztes aktuelles Video: RevealTrailer