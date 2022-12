Warhammer 40.000: Space Marine 2: Erste Gameplay-Szenen im Game Awards-Trailer

Space Marines 2: Den actionreichen Stärken treu bleiben

Vor so ziemlich genau einem Jahr kündigte Focus Entertainment Warhammer 40.000: Space Marine 2 an. Im Rahmen der Game Awards 2022 gab es nun wieder ein Lebenszeichen des Action-Spiels.In einem neuen Trailer gewähren die Entwickler von Saber Interactive, die unter anderem World War Z und Evil Dead: The Game veröffentlichten, erstmals einen Blick auf das Gameplay. Im Fokus steht dabei ein weiteres Mal Protagonist Lieutenant Titus von den Space Marines.Wer angesichts des Entwicklerwechsels (der Vorgänger entstand noch bei Relic Entertainment) befürchtete, dass Warhammer 40.000: Space Marines 2 nun einen ganz anderen Weg einschlägt, wird mit dem ersten Gameplay-Trailer ein Stück weit beruhigt. Saber Interactive setzt für den Nachfolger erneut auf ein sehr wuchtig wirkendes Kampfsystem, bei dem Nah- und Fernkampf effektiv miteinander kombiniert werden.In Sachen Feinden erwarten euch in erster Linie ganze Schwärme von Tyraniden, die an Titus und seinen Kollegen so gar keinen Gefallen finden. Das beruht jedoch auf Gegenseitigkeit, weshalb auch die Space Marines kein bisschen zimperlich agieren. So ist es gewiss wenig überraschend, dass im Trailer bereits jede Menge Blut zu sehen ist:Einen genauen Releasetermin verrät das Gameplay-Video aber noch nicht. Bekannt ist lediglich, dass Warhammer 40.000: Space Marines 2 im kommenden Jahr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X | S erscheinen soll.Aber auch ohne einen Veröffentlichungstermin könnt ihr, sofern das Interesse besteht, bereits jetzt eine Collector's Edition von Warhammer 40.000: Space Marines 2 vorbestellt. Für die müsst ihr aber ordentlich in die Tasche greifen: 249,99 Euro kostet das Paket. Inhaltlich bekommt ihr dafür das Folgende geboten:Vorbestellen lässt sich die Collector's Edition derzeit nur im Store von Publisher Focus Entertainment.Letztes aktuelles Video: RevealTrailer