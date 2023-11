Warhammer 40.000: Space Marine 2: Release auf 2024 verschoben, aber ein genauer Termin folgt bald

Warhammer 40.000: Space Marine 2 – Release auf 2024 verschoben

Bis zuletzt hat Publisher Focus Entertainment an einemvonin diesem Jahr festgehalten. Jetzt steht fest, dass daraus nichts mehr wird. Stattdessen wird der zweite Auftritt von Captain Titus einige MonateAllzu Überraschend kommt diese Ankündigung nicht, bedenkt man, dass es zuletzt sehr still um das Action-Spiel wurde. Neue Infos oder gar frisches Videomaterial hat es nicht gegeben, weshalb es zunehmend offensichtlicher wurde, dass der geplante Release vermutlich nicht einzuhalten ist. Nun wird Space Marine 2 erst 2024 den, dieunderobern.Die Verschiebung des Action-Spiels gab Focus Entertainment in einer Pressemitteilung bekannt. Darin heißt es, dass Warhammer 40.000: Space Marine 2 in dererscheinen wird. Einen genauen Termin vermeidet man in dem Dokument zwar, aber auf diesen muss gar nicht mehr lange gewartet werden.Anfang Dezember soll der finale Releasetermin enthüllt werden.Das geht aus der Mitteilung nicht hervor, allerdings dürften damit diegemeint sein. Die Preisverleihung findet in der Nacht vom 7. zum 8. Dezember 2023 statt und wird in der Regel von Neuankündigungen und frischen Trailern begleitet.Was ebenfalls dafür spricht? 2021 wurde, zwölf Monate später. Ein erneuter Auftritt in diesem Jahr ist demnach recht wahrscheinlich, wenn auch bislang nicht offiziell bestätigt.Wir selbst konnten übrigensund waren sehr angetan. Allerdings trieb unsseinerzeit noch die eine oder andere Falte auf die Stirn.