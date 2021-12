Slitterhead: Neues Horrorspiel des Silent-Hill-Schöpfers stellt sich mit einem Teaser-Trailer vor

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass Keiichiro Toyama, der geistige Vater der Silent-Hill-Reihe, mit seinem relativ jungen Team Bokeh Game Studios an einem neuen Horrorspiel arbeitet. Doch erst bei der diesjährigen Ausgabe von The Game Awards lüftete er das Geheimnis: Sein neues Projekt heißt Slitterhead.Allzu viele Infos zur Story und dem Gameplay lieferte Toyama zwar nicht, doch der just veröffentlichte Teaser-Trailer vermittelt einen ersten Eindruck von der groben Richtung, die Slitterhead einschlagen wird. Euch verschlägt es in die Häuserschluchten einer nicht näher genannten asiatischen Metropole. Dort scheint jedoch nur auf den ersten Blick alles in bester Ordnung zu sein, denn selbst hinter augenscheinlich hübschen Mädchen lauern tödliche Mutanten und andere Kreaturen. Die Inszenierung wirkt mitunter sehr verstörend, was bekanntlich eines der Markenzeichen von Keiichiro Tomaya ist. Ihm zur Seite steht übrigens der Komponist Akira Yamaoka, der auch bei Silent Hill für den Soundtrack zuständig war.Einen konkreten Release-Termin für Slitterhead gibt es bisher ebenso wenig wie die Zielplattformen. Fest steht lediglich, dass das Horrorspiel primär für den PC entwickelt wird und keinesfalls vor dem Jahr 2023 auf den Markt kommen wird. Konsolenversionen sind definitiv im Gespräch.