Star Wars: Eclipse: Quantic Dream kündigt sein Spiel in einer weit weit entfernten Galaxis offiziell an

Seit September kursierte ein hartnäckiges Gerücht, dass das Entwicklerstudio Quantic Dream ( Detroit: Become Human ) angeblich an einem Spiel im Star-Wars-Universum arbeitet (wir berichteten ). Aus diesem Gerücht wurde nun Gewissheit: Bei The Game Awards 2021 stellte das Team sein neuestes Werk namens Star Wars: Eclipse mit einem eindrucksvollen Trailer vor. Allerdings geizte Quantic Dream im Rahmen des Events mit konkreten Details zu Inhalt, Release-Termin sowie anderen Aspekten des Spiels.Fest steht lediglich, dass sich das Projekt noch in einer relativ frühen Entwicklungsphase befindet und somit wohl nicht vor dem Jahr 2023 erscheinen wird. Der Trailer gibt jedoch zumindest einige Hinweise auf die Story. Diese scheint zur Ära der High Republic angesiedelt, die bekanntlich zirka 200 Jahre vor den Ereignissen von Star Wars Episode 1 spielt. Unter anderem ist in dem Trailer für einige Sekunden Yoda zu sehen, der bereits in dieser Ära ein Jedi-Großmeister ist. Auch andere Jedi mit Lichtschwertern sind zu erkennen, allerdings ist deren Identität bisher nicht geklärt. Zudem gibt es Hinweise auf die Handelsförderation. Sogar an effektvoll inszenierten Raumschlachten wird es allem Anschein nach nicht mangeln.Für welche Plattformen Star Wars Eclipse erscheint, hat Quantic Dream ebenfalls nicht verraten. Wenn der Release jedoch frühestens im Jahr 2023 erfolgt, ist von einer Veröffentlichung auf dem PC, der PS5 sowie der Xbox Series X|S auszugehen.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer TGA 2021