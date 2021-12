Star Wars: Eclipse: Release wohl noch mindestens drei bis vier Jahre Jahre entfernt

A few things on #StarWarsEclipse



- Being written by QD Paris (David Cage is very much involved)

- Eclipse is believed to be around 3-4 years away MINIMUM

- QD Paris is currently struggling with hiring staff (I wonder why)



Im Rahmen der Game Awards 2021 hat das Team von Quantic Dream mit Star Wars Eclipse das nächste große Projekt des Studios angekündigt. Laut den Aussagen von Branchen-Insider Tom Henderson müssen Spieler aber noch eine ganze Weile auf das neue Spiel warten. Demnach soll der Release von Star Wars Eclipse noch mindestens drei bis vier Jahre entfernt sein. Henderson hat bereits vor der Enthüllung des neuen Projekts von Quantic Dream erste Details über den Sci-Fi-Titel verraten.Für die Geschichte sei das Team in Paris verantwortlich. Auch Studio-Chef David Cage soll im Projekt involviert sein. Momentan habe Quantic Dream jedoch Schwierigkeiten, neue Entwickler anzuheuern. Dutzende Stellenausschreibungen lassen sich aktuell auf der Webseite finden. Es ist durchaus möglich, dass die Berichte über toxische Arbeitsbedingungen aus der Vergangenheit hier ihren Beitrag leisten. Ein weiteres Problem, mit dem Quantic Dream derzeit wohl zu kämpfen hat, sei die interne QD Engine. Star Wars Eclipse soll offenbar ein Open-World-Spiel werden – ein Genre, für das der Grafikmotor ursprünglich nicht entworfen wurde. Quantic Dream war zuletzt für Spiele wie Detroit: Become Human Heavy Rain oder Beyond: Two Souls verantwortlich.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer TGA 2021