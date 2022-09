Star Wars: Eclipse: Spiel soll typische Quantic-Dream-Stärken haben

Star Wars Eclipse wird die Grundlagen von Quantic Dream Games beibehalten, obwohl es ein Action-Adventure ist

„Sehr starke Geschichte, sehr starke Charaktere, mehrere spielbare Charaktere“ und natürlich große Entscheidungen.

Aktualisiert: 15. September 2022 18:39 Uhr

Gepostet: 15. September 2022 18:39 Uhr

Star Wars Eclipse wird „die Grundlagen“ der Quantic Dream-Spiele beibehalten, obwohl es im Kern ein Action-Adventure ist.

Während eines Interviews mit IGN Japan bestätigte Guillaume de Fondaumiere, CEO von Quantic Dream, dass das kommende Star Wars-Spiel des Studios das beibehalten wird, was wir vom Studio erwarten.

„Ich denke, mit jedem neuen Titel versuchen wir, innovativ zu sein, wir versuchen, neue Wege zu gehen“, erklärte er. „Mit Star Wars Eclipse werden wir sicherlich die grundlegenden Elemente eines Quantic Dream-Spiels beibehalten; sehr starke Geschichte, sehr starke Charaktere, mehrere spielbare Charaktere und natürlich die Möglichkeit, den Verlauf der Geschichte durch ihre Aktionen und Entscheidungen zu verändern.“

Star Wars: Eclipse wurde offiziell bei den The Game Awards 2021 angekündigt, wobei das Spiel ein vielversprechendes „Action-Adventure, ein sich verzweigendes narratives Spiel mit mehreren Charakteren darstellt, das in der High Republic-Ära der legendären Star Wars-Galaxis spielt“.

Quantum Dream ist jedoch besser bekannt für seine Story-getriebene Kost, darunter Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human. Ein erster Blick auf Star Wars: Eclipse zeigte Lichtschwertkämpfe und einige ikonische Star Wars-Schauplätze. Es wird jedoch nicht nur eine Star Wars-Variante der Formel von Quantic Dream sein.

„Wo sich die Formel ändert, haben wir ganz klar gesagt, dass wir ein Action-Adventure machen, also werden auch die Action-Elemente sehr wichtig sein“, sagte de Fondaumiere. „Darüber können wir in Zukunft sprechen, aber denken Sie daran, es ist ein Action-Adventure.“

Ob das bedeutet, dass diese typischen Quick-Time-Events verloren gehen, bleibt abzuwarten. Seit der Ankündigung des Spiels wurde wenig mehr verraten. Verzögerungsgerüchte wurden jedoch schnell widerlegt – vor allem, weil nie ein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben worden war.

„Als wir uns mit [Lucasfilm] getroffen haben, haben wir uns mit ihnen getroffen, weil es Star Wars war“, sagte de Fondaumiere. „Und weil wir mit David [Cage] unbedingt ein Star Wars-Spiel machen wollten, entdeckten wir diese besondere Franchise, mit der wir gewachsen sind, und waren als Kinder beeindruckt.“

„Als wir die Gelegenheit hatten, an Star Wars zu arbeiten, sagten wir sofort zu, weil wir uns davon angezogen fühlten“, fügte de Fondaumiere hinzu. „Aber wir werden weiterhin das tun, was wir am besten können, nämlich leidenschaftlich arbeiten, unser Spiel mit viel Liebe zum Detail entwickeln, und mit Star Wars Eclipse wollen wir eine ganz neue Originalgeschichte in das Star Wars-Universum bringen.“

Was diese Geschichte sein wird, bleibt abzuwarten … und der aktuelle Trailer ist unser bisher einziger Blick darauf. Möchtest du mehr über Star Wars: Eclipse lesen? Sehen Sie sich den Filmtrailer von Star Wars: Eclipse an und finden Sie heraus, was bei den The Game Awards 2021 noch angekündigt wurde.

