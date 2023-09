Star Wars: Eclipse: Story geht immer weiter und "Können im Gameplay-Bereich" verbessert

Star Wars: Eclipse – Egal wer stirbt, die Story geht weiter

Release wohl noch weit entfernt

Seit 2021 istaus dem Hauseangekündigt, aber wirkliche Details sind bis heute nicht bekannt. Nur hin und wieder spricht der französische Entwickler über das, wie zuletzt im Rahmen dergeschehen. Demnach wird immer noch daran gearbeitet, aber es sei schlichtweg, wieder gezeigt zu werden.Bei den The Game Awards 2021 kündigte Quantic Dream erstmals. Angesiedelt ist das Videospiel in der, also in einer Zeit, lange vor den Ereignissen der vor allem durch die Film und Serien geprägten Skywalker-Ära. Die Republik war seinerzeit auf ihrem Höhepunkt, während die Jedi ihrem Auftrag als Hüter von Frieden und Gerechtigkeit stets nachgekommen sind.In genau dieser Zeit will Star Wars: Eclipse seineerzählen, zu der im Grunde keine Details bekannt sind. Generell herrscht ziemliches Stillschweigen seitens Quantic Dream und Lucas Arts. Laut, der Marketing Vize-Präsidentin beim französischen Entwicklerstudio, ist das Spiel aber weiterhin in Entwicklung. "Es köchelt noch", so Pendse im Gespräch mit den englischsprachigen Kollegen von IGN anlässlich der Tokyo Game Show.In die Karten schauen lassen wollte sich Pendse deshalb nicht, ließ aber zumindest eine spannende, wenn auch angesichts früherer Veröffentlichungen nicht allzu überraschende Info fallen. Die Story von Star Wars: Eclipse wird immer weitergehen, egal wer unterwegs stirbt., heißt es von Pendse. In diesem Punkt würde sich Quantic Dream treu bleiben, genauso wie bei den Themen einer "kompliziert verzweigten Geschichte" und "mehreren spielbaren Charakteren".Dennoch soll Star Wars: Eclipse nicht nur eine Aneinanderreihung von Quick Time Events und Dialogen werden, wie man es aufgrund vonodervermuten könnte. Stattdessen wolle man das eigene "Können im Gameplay-Bereich noch weiter verbessern." Was damit genau gemeint ist? Das bleibt weiterhin offen.Bis man wohl wieder wirklich etwas Neues von Star Wars: Eclipse zu Gesicht bekommt, dürften aller Voraussicht nach noch einige Jahre ins Land ziehen. Offiziell gibt es keinen Releasetermin, aber Gerüchten zufolge könnte eine. Der Zweck des Ankündigungstrailers, so die Spekulationen, sei gewesen, neue Mitarbeiter für das Projekt an Land zu gewinnen.Die letzten Gerüchte stammen derweil vom Oktober 2022, als vermeintliche erste Infos zur geplanten Story ans Tageslicht gekommen sind. Den Insidern zufolgevom noch unbekannten Volk der Zaraan drehen.