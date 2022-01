Halo (TV-Serie): Neuer Trailer und Starttermin der Serienadaption vorgestellt

Paramount+ hat einen brandneuen Trailer zur kommenden Serien-Adaption von Halo veröffentlicht. Gleichzeitig steht nun fest, wann sich Fans auf die erste Staffel der Sci-Fi-Show freuen dürfen. Demnach wird es am 24. März 2022 zur Freischaltung der Folgen beim Streaming-Anbieter kommen. Noch ist unklar, ob Paramount+ alle Episoden gleichzeitig veröffentlichen wird, oder auf einen wöchentlichen Rhythmus setzt. Insgesamt neun Folgen sollen in Staffel 1 enthalten sein.Die Geschichte von Halo soll sich von denen der Videospiele unterscheiden. Auf den Master Chief sowie weitere Figuren aus dem Universum müssen Fans aber trotzdem nicht verzichten. Für die Hauptrolle als Elite-Soldat wurde Pablo Schreiber ins Boot geholt. Der Schauspieler war zuletzt in American Gods und Skyscraper zu sehen. Eine bekannte Stimme werden Spieler hingegen bei Cortana hören. Hier haben sich die Macher für Darstellerin Jen Taylor entschieden, die auch schon in den Videospielen der beliebten KI ihre Stimme lieh. In Deutschland steht Paramount+ bald für Sky-Kunden zur Verfügung. Aber auch einzeln soll der Dienst hierzulande starten.Letztes aktuelles Video: Trailer 2