Sniper Elite 5: Nächster Teil der Shooter-Serie kommt 2022

Umfangreiche Kampagne – Die realen Schauplätze wurden durch Fotogrammmetrie erfasst, um eine lebendige, immersive Umgebung zu schaffen. Mehrere Infiltrations- und Extraktionspunkte sowie Ziele auf der Tötungsliste bieten bei jeder Mission eine völlig neue Perspektive. Spieler können die Nazi-Verschwörung allein oder mit einem Partner in Angriff nehmen. Die verbesserte Koop-Mechanik ermöglicht es ihnen, Munition und Gegenstände zu teilen, Befehle zu geben und sich gegenseitig zu verarzten.

Verbesserte Waffenphysik und Bewegungsoptionen – Spieler können Ziplines verwenden, um Hänge schnell herunterzurutschen und sich an Felsvorsprüngen entlanghangeln, um den perfekten Aussichtspunkt zu erreichen oder sich an einem scharfsichtigen Ausguck vorbeizuschleichen. Spieler müssen die Optionen für Gewehrschaft und Lauf sorgfältig abwägen sowie Schwerkraft, Wind und Herzfrequenz berücksichtigen, während sie das Ziel anvisieren.

Großkalibrige Anpassungsmöglichkeiten – An Werkbänken können Spieler beinahe jeden Aspekt ihrer Waffe anpassen und verbessern. Zielfernrohre, Schäfte, Läufe, Magazine und mehr lassen sich austauschen. So stehen für Gewehre, Sekundärwaffen und Pistolen eine Vielzahl an Optionen zur Verfügung. Darüber hinaus kann die Munition passend zum Missionsziel ausgewählt werden – von nicht tödlich bis panzerbrechend gibt es für jeden Einsatz das richtige Kaliber.

Drop-In PvP-Invasionsmodus – Der neue Multiplayermodus ermöglicht es, als Scharfschütze der Achsenmächte in die Kampagne eines anderen Spielers einzudringen und ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel zu beginnen. Diese Erfahrung bietet eine neue Dimension der Herausforderung, bei der Spieler sich vorsichtig an Ihre Beute heranpirschen müssen. Alternativ ist es auch möglich, als Karl einen zweiten Scharfschützen zu Hilfe zu rufen, der einem in einer brenzligen Situation zur Seite steht.

Spannungsgeladener Mehrspielermodus – Der eigene Charakter und dessen Ausrüstung können hier individuell angepasst werden. In intensiven 16-Spieler-Schlachten werden die eigenen Scharfschützenfähigkeiten auf die Probe gestellt. Als Belohnung winken Erfahrungspunkte, Medaillen und Bänder. Wer lieber im Koop losziehen möchte, kann sich im Survival-Modus mit bis zu drei anderen Spielern gegen Wellen von Feinden zusammenschließen.

Verbesserte Kill-Cam – Realistischer und brutaler als je zuvor, kehrt die markante Röntgen-Kill-Cam zurück und offenbart die wahre Zerstörungskraft jedes einzelnen Treffers. Projektile werden von Knochen auf unvorhersehbare Weise abgelenkt und bahnen sich dann einen neuen Weg durch feindliche Körper. SMGs und Pistolen können ebenfalls Kill-Cams auslösen, einschließlich mehrerer Schüsse in dramatischer Zeitlupe.

Die Sniper-Elite-Serie hat sich seit ihrer Premiere im Jahr 2005 eine stetig wachsende Fangemeinde sichern können. Und für diese hat das verantwortliche Team von Rebellion eine sehr gute Nachricht: Mit Sniper Elite 5 soll der nächste Teil der Reihe im Laufe des nächsten Jahres veröffentlicht werden.Dieses Mal verschlägt es den Meisterschützen nach Frankreich, wo er gegen Ende des Zweiten Weltkriegs den Widerstand unterstützt, um die mysteriöse Operation Kraken zu stoppen. Die Karten, auf denen man unterwegs ist, sollen die größten und realistischsten in der Geschichte der Reihe sein und basieren auf echten Schauplätzen. Mechanisch setzt man neben den bekannten Schleich- und Scharfschützen-Elementen (natürlich weiterhin inkl. der berühmt-berüchtigten "Kill-Cam") auf ein neues so genanntes "Mobilitätssystem". Damit soll man noch mehr Möglichkeiten haben, seine Ziele auszuschalten. Wenn es hart auf hart kommt, kann man auch im Koop-Modus versuchen, die hochrangigen Nazi-Offiziere auszuschalten.Neben einer Feature-Liste hat Rebellion auch einen ersten Trailer veröffentlicht, in dem ausschließlich Material aus der Spiel-Engine verwendet wurde.Sniper Elite 5 wird 2022 für Xbox Game Pass, Xbox One, Xbox Series X|S und PlayStation 4 & 5, Epic, Steam und Windows Store erscheinen.