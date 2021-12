The Expanse: A Telltale Series: Adventure zur Sci-Fi-Serie angekündigt

Die Sci-Fi-Welt von The Expanse ist sowohl als Buch- als auch als TV-Serie (via Amazon Prime) ein Erfolg. Jetzt streckt man seine Fühler auch in den Spielebereich aus und möchte ein Adventure mit Entscheidungen und Konsequenzen dazu veröffentlichen. Und welche Studios haben diese Mechanik salonfähig gemacht? Richtig: Telltale Games und Deck Nine (u.a. Life is Strange: True Colors ).Diese beiden Adventure-Spezialisten arbeiten gemeinsam an The Expanse: The Telltale Series, die übrigens die erste neue Marke ist, an der Telltale seit des Neustarts des Studios im Jahr 2019 arbeitet - das andere in Produktion befindliche Projekt ist die Fortsetzung zu The Wolf Among us, dessen erste Staffel 2014 erschien."Eine unserer antreibenden Kräfte ist es, anderen kreativen Stimmen die Möglichkeit zu geben, ihre Geschichten in der Art und Weise zu erzählen, wie es frühere, das Genre definierende Telltale-Spiele getan haben", so Jamie Ottilie, CEO von Telltale. "Wir sind große Fans der Arbeit von Deck Nine und waren auf der Suche nach einer IP, in der wir gemeinsam Geschichten erschaffen können. The Expanse ist eine prall gefüllte Welt, auf deren Erkundung sich beide Studios sehr freuen."Das Spiel ist zeitlich vor den Ereignissen der TV-Serie angesiedelt. Spieler werden in die Rolle von Camina Drummer schlüpfen, die sowohl in der Show als auch im Spiel von Cara Gee verkörpert wird, und hier auf der Jagd nach einem mysteriösen Schatz ist. Man muss sich u.a. mit einer Vielzahl an Figuren auseinandersetzen, sich mit einer blutigen Meuterei beschäftigen und natürlich in bester Tradition der beteiligten Entwickler-Studios schwere Entscheidungen fällen, deren Konsequenzen das Schickal des Raumschiffes Artemis und seiner Crew entscheiden.Da sich The Expanse noch in einer frühen Produktionsphase befindet, hat Telltale Games noch keine Angaben zu einem Release-Zeitraum gemacht. Als Plattformen werden nur PC sowie führende Konsolen genannt.