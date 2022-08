The Expanse: A Telltale Series: Erstes Gameplay und neue Hintergründe veröffentlicht

The Expanse - A Telltale Series: Prequel zur Amazon-Serie

Gewohntes Gameplay in bester Telltale-Manier

Die Entwicklerschmiede Telltale Games wird bald mit The Expanse ein Spiel nach der gleichnamigen Serie und Romanreihe herausbringen. Jetzt wurde erstes Gameplay gezeigt.Im Rahmen der Gamescom 2022 hat der Publisher ein neues Video zum kommenden Titel veröffentlicht, der aktuell zusammen mit Deck Nine entsteht. Darin sind erstmals Spielszenen in einem frühen Stadium zu sehen – ein Hinweis deutet auf den „Prä-Alpha“-Status hin. Zusätzlich liefern der Game Director Stephan Frost, Zak Garriss von der Story-Entwicklung sowie Schauspielerin Cara Gee zusätzliche Hintergründe und Kontext:The Expanse ist eine Sci-Fi-Serie, die bislang sechs Staffeln umfasst und zuletzt von Amazon produziert wurde, nachdem sie ihren Anfang beim US-Syfy-Kanal nahm. Beim kommenden Spiel wird es sich allerdings um eine Vorgeschichte handeln.In deren Mittelpunkt steht Camina Drummer, die Fans auch aus der Serie kennen und die sie nun von einer anderen, verletzlicheren Seite sehen werden, wie Gee erklärt. Sie stand als Drummer schon vor der Kamera und lieh der Figur nun konsequenterweise auch ihre Stimme. Den Eindrücken aus dem Video ist zu entnehmen, dass sie offenbar Teil einer Gruppe von Plünderern im Weltall ist, die an Bord eines zerstörten Raumschiffs gehen und dort nach und nach eine grauenvolle Geschichte zusammensetzen.Wie von früheren Telltale Spielen wie zum Beispiel The Walking Dead bekannt, wird auch in The Expanse die Handlung im Mittelpunkt stehen, die man mit Entscheidungen beeinflussen kann. Dennoch soll nicht der Eindruck entstehen, ihr nur passiv beizuwohnen. Besonders Passagen in Schwerelosigkeit sollen dabei helfen, sie sich in die Welt einzufühlen.The Expanse - A Telltale Series soll im Sommer 2023 erscheinen, einen konkreteren Termin gibt es noch nicht. Auch sind die Plattformen, auf denen das Spiel erscheinen wird, noch nicht final bekannt. Bei der Ankündigung 2021 war jedenfalls noch vom PC und führenden Konsolen die Rede.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer