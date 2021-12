Nightingale: Ex-Bioware-Entwickler kündigen Überleben und Aufbau in einer viktorianischen Horror-Welt an

Eine der überraschenden Trailer-Ankündigungen bei den Game Awards 2021 war Nightingale. Der stimmungsvolle Clip, der Prä-Alpha-Szenen der Spiel-Engine zeigte, vermittelte den Eindruck einer surrealen viktorianischen Welt, in der man gemeinsam mit anderen ums Überleben kämpft.Ein Blick auf die offizielle Webseite bestätigt diese Vermutungen. Dort wird Nightingale als "Shared World Survival Crafting Game" in einem komplett neuen Fantasy-Universum beschrieben. Man kann sowohl solo als auch mit anderen Spielern versuchen, ums Überleben zu kämpfen, während man die offene, durch Portale verbundene Spielwelt erkundet.Es soll abwechslungsreiche Schauplätze geben, in denen man nicht nur aus Ego-Sicht gegen imposante sowie fantasievoll gestaltete Monster kämpft. Man kann im Rahmen des umfangreichen Handwerks-System nicht nur Werkzeuge und Waffen herstellen, sondern auch Gebäude, Farmen und ganze Dörfer errichten, um der Bedrohung standhalten zu können.Entwickelt wird Nightingale von Inflexion Games. Gegründet wurde das Studio 2018 von einer Gruppe Ex-Bioware-Entwicklern, die u.a. an Titeln wie Star Wars: Knights of the Old Republic, Dragon Age sowie Mass Effect beteiligt waren.Derzeit ist eine Early-Access-Veröffentlichung auf dem PC für 2022 angepeilt. Konsolenversionen sind derzeit nicht geplant.Letztes aktuelles Video: RevealTrailer