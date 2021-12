Skald: Against the Black Priory: Rollenspiel im Stil von Ultima hat einen Publisher gefunden und erscheint Ende 2022

Screenshot - Skald: Against the Black Priory (PC) Screenshot - Skald: Against the Black Priory (PC) Screenshot - Skald: Against the Black Priory (PC) Screenshot - Skald: Against the Black Priory (PC) Screenshot - Skald: Against the Black Priory (PC) Screenshot - Skald: Against the Black Priory (PC) Screenshot - Skald: Against the Black Priory (PC)

Viel klassischer als Skald: Against the Black Priory kann ein Rollenspiel in visueller Hinsicht nicht werden. Beim Pixeldesign orientiert sich Solo-Entwickler Anders Lauridson bei einem der Urväter schlechthin orientiert: der 1981 gestarteten Ultima-Serie von Richard Garriot (aka Lord British). Das spiegelt sich auch im neuen Cover-Artwork wider, dass an eine Mischung der für Ultima 4 unterschiedlichen Cover für PC und NES erinnert.Spielerisch möchte Skald eine "ausgeklügelte Fantasiewelt voller schrecklicher Monster und unvergesslicher Charaktere" bieten, in der man rundenbasierte Kämpfe bestreitet und u.a. mit Multiple-Choice-Dialogen die Geheimnisse der Spielwelt entschlüsselt. Obwohl die Kulisse pure Nostalgie versprüht, soll Skald aber auch einige moderne Features bieten.Nachdem im Juni bereits auf Steam und GOG ein spielbarer Prolog erschien, ist mittlerweile Raw Fury (u.a. Kingdom: Two Crowns) auf das Projekt aufmerksam geworden und wird das Spiel als Publisher unterstützen sowie veröffentlichen."Ein Bündnis mit Raw Fury zu schließen, ermöglicht es mir, mein Traumprojekt auf die nächste Stufe zu heben", sagt Lauridsen über die Zusammenarbeit. "Das Projekt Skald läuft jetzt auf Hochtouren, und ich kann es kaum erwarten, meiner fantastischen Community etwas zu bieten, das sowohl gute Erinnerungen weckt als auch neue für die kommenden Jahre schafft!"Skald: Against the Black Priory wird Ende 2022 auf PC erscheinenLetztes aktuelles Video: Partnership Announcement