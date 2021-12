Great Houses of Calderia: Strategiespiel mit Familiendynamik angekündigt

Screenshot - Great Houses of Calderia (PC) Screenshot - Great Houses of Calderia (PC) Screenshot - Great Houses of Calderia (PC) Screenshot - Great Houses of Calderia (PC) Screenshot - Great Houses of Calderia (PC) Screenshot - Great Houses of Calderia (PC)

Das taktische Echtzeit-Ressourcen-Management-System gibt Spielern die strategische Kontrolle über Kämpfe und soziale Konflikte.





Spieler entscheiden über Handelsabkommen und schicken eigene Delegationen zu konkurrierenden Häusern.





Über Generationen hinweg definieren Spieler die Traditionen ihrer Familie und eignen sich so einzigartige Vorteile, aber auch Schwächen an.





Familienmitglieder können für wichtige Aufgaben in den eigenen Delegationen ernannt werden, um Handel zu treiben, zu spionieren, zu verhandeln und Armeen zu führen. Durch Eheschließungen wird die eigene Nachfolge gesichert.





Hauptfiguren besitzen ihre eigene Persönlichkeit, welche durch bestimmte Ereignisse im Spiel geformt wird. Außerdem beeinflusst sie ihre Bereitschaft und Fähigkeit, ihrem Herrscher angemessen zu dienen.





Hunderte einzigartiger Ereignisse erfordern wichtige Entscheidungen, um verschiedenste Situationen zu bewältigen – von Diplomatie über Krieg bis hin zur Entsendung von Familienmitgliedern stehen eine Vielzahl an Optionen zur Auswahl.





Spieler können Schlüsselcharaktere mit der Überwachung der Produktion eines Lehensguts beauftragen, um die Wirtschaft zu spezialisieren und einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen.





Die fantastischen Lande von Calderia bergen viele Legenden und Mythen, die es zu erforschen gilt.





Durch Mod-Support ab Release können Spieler ihre eigenen einzigarten Geschichten kreieren und mit anderen teilen.

Was passiert, wenn man so genannte Grand Strategy à la Crusader Kings oder Europa Universalis mit Familienzwist und Regenten-Ansprüchen im Stile von Game of Thrones verbindet? Diese Frage möchte der frisch gegründete französisch-schwedische Publisher Firesquid mit dem von Resistance Games ( Company of Crime ) entwickelten Great Houses of Calderia beantworten.Man übernimmt eine der zahlreichen Adelsfamilien in dem fiktiven Land Calderia, mit dem Ziel, sein "Haus" über Generationen hinweg als Herrscher über das Land zu installieren. Dabei soll die Familie eine große Rolle spielen - und das nicht nur im Rahmen einer "strategischen" Hochzeit. Man kann die Verwandten und Angehörigen auch mit diplomatischen oder militärischen Aufgaben in das weitläufige Calderia schicken. Allerdings sollte man dabei immer Vorsicht walten lassen. Je nach Charakter und individueller Agenda kann es passieren, dass sie eigensinnig handeln, wodurch die diplomatischen Beziehungen zu den anderen Familien auf unterschiedliche Weise beeinflusst werden.Dies sind die von Firesquid angekündigten Hauptfeatures:Great Houses of Caladria soll 2022 für den PC im Early Access erscheinen. Wie lange diese Phase dauern soll, ist noch nicht bekannt.