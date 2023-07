Great Houses of Calderia: Das Globalstrategiespiel startet bald mit der Founders Beta

Great Houses of Calderia: So könnt ihr an der Founders Beta teilnehmen

Bereits Ende 2021 kündigte Entwicklerstudio Resistance Games miteinen Grand Strategy-Titel an, der das Genre um facettenreiche Familienstreitigkeiten erweitern will.Ein Release-Termin dürfte noch in weiter Ferne liegen, in Kürze startet für zahlungswillige Spieler aber immerhin die, in der schon einmal in die vermutlich vielschichtigen Systeme des Globalstrategiespiels reingeschnuppert werden kann. Startschuss ist der, ein passender Trailer zur Ankündigung verrät, was euch dann erwartet.Wie es sich für das Genre der Globalstrategie gehört, will auch Great Houses of Calderia mit einemund dem Management von Ressourcen aufwarten, weshalb geschickte Planung gefragt ist. In den Konflikten des fiktiven Reiches von Calderia steht vor allem die: Für diplomatische Ausflüge zum benachbarten Herrscherhaus oder Spionage im Schatten eignet sich schließlich am besten das eigene Fleisch und Blut.Wer nach dieser Beschreibung oder dem eingebetteten Trailer neugierig geworden und bereit ist, schon vor dem fertigen Release ein paar Euronen auf den Tisch zu legen, kann am 20. Juli in dieeinsteigen und hat dabei drei Preisstufen zur Auswahl. Alle haben dabei gemein, dass sie euch am 20. Juli den Beta-Zugang sowiedes fertigen Spiels gewähren und euren Namen in den Credits verewigen.Falls ihr an der Beta teilnehmt, bekommt ihr außerdem ein digitales Artbook und den digitalen Soundtrack von Great Houses of Calderia. Fürseid ihr als Councelor dabei und bekommt zusätzlich noch zwei Desktop-Wallpaper. Werzahlt, darf sich über den Titel des Magistrate freuen und erhält eine spezielle Rolle im Discord des Spiels. Der Noble, derberappen muss, kann den Entwicklern derweil in einer privaten Runde Löcher in den Bauch fragen.Auch wenn die Founders Beta in knapp zwei Wochen an den Start geht, hat Great Houses of Calderia zurzeit– je nachdem, welches Feedback Spieler liefern werden, wollen die Entwickler sicherlich noch ein bisschen an ihrem Werk schrauben. Wer nicht auf dem Schirm hat, welche Spiele im Juli noch so erscheinen, wird hingegen infündig.