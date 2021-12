Splinter Cell Remake: Ubisoft kündigt Remake des ersten Teils an

Überraschend hat Ubisoft per hauseigenem Blog ein Remake von Splinter Cell angekündigt. Einen Release gibt es zwar noch nicht, dafür hat das Entwicklerteam von Ubisoft Toronto erste Details zur Neuauflage des Originals von 2002 bekannt gegeben. Das Studio war vor acht Jahren auch für Splinter Cell: Blacklist verantwortlich – dem bislang letzten Hauptteil der Stealth-Reihe mit Sam Fisher.Bei der Entwicklung des Splinter Cell Remakes kommt die von Massive Entertainment produzierte Snowdrop Engine zum Einsatz, die erstmals bei The Division verwendet wurde. Auch kommende Ubisoft-Titel, darunter Avatar: Frontiers of Pandora oder Mario + Rabbids Sparks of Hope , setzen auf diesen bewährten Grafikmotor. Laut Ubisoft wird Splinter Cell von Grund auf überarbeitet. Dabei dürfen sich Fans auf "Grafik und Gameplay der neuen Generation" freuen. Die Entwickler wollen trotz der zahlreichen geplanten Verbesserungen das Gefühl des damaligen Originals bewahren und damit das Fundament für die Zukunft der Serie bilden. Das Remake befindet sich jedoch noch in einer sehr frühen Phase der Produktion. Splinter Cell wird vermutlich für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.