Splinter Cell Remake: Original wird verschenkt und Ausblick auf die Zukunft

Splinter Cell: Das Original gibt es als Gratis-Spiel

Splinter Cell Remake: Erste Artworks, aber noch lange nicht fertig

Am 17. November 2002 erblickte Splinter Cell das Licht der Welt. 20 Jahre später feiert Ubisoft diesen Geburtstag mit einem Rückblick, einem Geschenk und ganz wenigen Infos zum geplanten Remake.In einem passenderweise etwa 20-minütigen Video lässt Ubisoft die Stealth-Reihe rund um Protagonist Sam Fisher Revue passieren und richtet zugleich den Blick nach vorne. Immerhin gibt es dort wieder einen kleinen Hoffnungsschimmer für Fans, nachdem Splinter Cell in den letzten Jahren stiefmütterlich behandelt wurde.Zum 20-jährigen Geburtstag gibt es von Ubisoft dann auch ein Geschenk: Die PC-Version von Splinter Cell wird verschenkt. Bis zum 30. November habt ihr Zeit, um euch den ersten Einsatz von Sam Fisher über Ubisoft Connect dauerhaft zu sichern.Alles was ihr dafür tun müsst, ist ein Ubisoft Connect-Konto zu haben. Anschließend könnt ihr im Ubisoft Store bei Splinter Cell auf "Sichere es dir kostenlos" drücken. Danach sollte das Spiel automatisch in eure Ubisoft-Bibliothek aufgenommen werden und ihr könnt es jederzeit herunterladen.Dabei handelt es sich wie gesagt um das Originalspiel, welches sowohl grafisch als auch spielerisch nicht überarbeitet wurde. Ein Remake dieses Spiels befindet sich aber derzeit in Entwicklung Im Rahmen des Rückblick-Videos kommt ebenjenes Remake auch zur Sprache. Das befindet sich noch in einem frühen Entwicklungszustand, genauer gesagt arbeitet das Team immer noch an einem Prototypen. Man möchte das Projekt nicht überstürzen, sondern sich wirklich die Zeit nehmen, um die Rückkehr Splinter Cells zu ermöglichen.Schließlich handelt es sich bei dem Remake um eine wirkliche Neuentwicklung, bei der sich die Entwickler auch Gedanken um passende Neuerungen und Anpassungen machen. "Wir möchten sogar, dass das Remake noch einen Schritt weiter geht. Wir würden gerne sicherstellen, dass das gesamte Spiel von Anfang bis Ende ohne einen einzigen Kill spielbar ist, wenn das überhaupt möglich ist", so Creative Director Chris Auty.Zudem will man Spielern auch neue Spieloptionen zur Hand geben, um in brenzligen Situationen noch reagieren zu können. Dennoch sei Stealth ein elementarer Pfeiler für das Entwicklerteam und man schaue ganz genau auf das Original, um den Geist des Spiels beizubehalten.Wirklich ins Detail können die Entwickler aber noch nicht gehen. Auch in nächster Zeit soll es noch keine weiteren Infos zum Remake geben. Als kleine Entschädigung gibt es immerhin ein paar erste Artworks beziehungsweise Konzeptzeichnungen, die speziell aus dem Remake stammen.Mit einem Release des Splinter Cell Remakes sollten Fans aber angesichts der Informationslage vermutlich nicht vor 2024 oder gar 2025 rechnen.Letztes aktuelles Video: Stepping Out Of The Shadows