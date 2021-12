Gerda: A Flame in Winter: Frisch angekündigtes Adventure von PortaPlay ist die Publishing-Premiere von Dontnod Entertainment (Life is Strange, Vampyr)

Das französische Entwickler-Studio Dontnod, das u.a. an Life is Strange Vampyr oder Remember Me gearbeitet hat, wird jetzt auch als Publisher aktiv. Als erstes Veröffentlichungs-Projekt hat man sich das Adventure Gerda: A Flame in Winter des dänischen Studios PortaPlay geschnappt.Angereichert mit RPG-Elementen versetzt der Titel die Spieler in das von Deutschland besetzte Dänemark zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Inspiriert von wahren Geschehnissen schlüpft man in die Rolle von Gerda, einer Krankenschwester, die durch einen unglücklichen Zufall in die Kriegswirren gerät.A Flame in Winter erzählt allerdings keine Frontgeschichte. Schauplatz für die Erkundung der beschaulichen Abschnitte, die Pflege der Beziehungen zu anderen Personen sowie gewichtige Entscheidungen ist das kleine dänische Dorf, in dem sie aufgewachsen ist.Gerda: A Flame in Winter wird 2022 auf PC sowie Switch erscheinen. Der Teaser-Trailer gibt einen kleinen Einblick in das storygetriebene Adventure.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTeaser