Horizon Call of the Mountain: Erste Eindrücke von der State of Play

Die im Trailer gezeigten, ersten Spielszenen erinnern dabei stark an das Kletterspiel The Climb - allerdings mit deutlich mehr Donnerkiefern und Bogen-Action.Neben der Hauptstory, in deren Verlauf man auch Aloy höchstselbst begegnen soll, wird Horizon Call of the Mountain auch eine "Flußfahrt-Erfahrung" umfassen. Hier soll vor allem die Landschaft im Vordergrund stehen aber auch Kämpfe gegen Maschinen stehen auf dem Programm. Laut Sony ist gerade dieser Modus dazu gedacht, als Demo für PSVR2 zu fungieren und Menschen von den Möglichkeiten der virtuellen Realität zu überzeugen.Ein Releasetermin für Horizon Call of the Mountain steht noch nicht fest. Es kann aber vermutlich davon ausgegangen werden, dass sich dieser in der Nähe des noch nicht genannten Release-Termins von PlayStation VR 2 liegen wird.