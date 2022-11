Horizon Call of the Mountain: Release-Termin des VR-Ablegers enthüllt

Horizon Call of the Mountain: Das erwartet euch im VR-Abenteuer

Mehr Horizon am Horizont

Auch wenn viele Fans spekuliert und gehofft haben, dass Horizon Call of the Mountain pünktlich zum Release von PSVR2 am 22. Februar 2023 erscheint, blieb dieser Termin bisher unbestätigt.Jetzt wollte Guerrilla Games Fans allerdings nicht mehr länger warten lassen und enthüllte auf dem hauseigenen Blog das offizielle Release-Datum: Wie erwartet erscheint der VR-Ableger in der postapokalyptischen Roboterdinosaurierwelt damit ebenfalls am 22. Februar 2023 und ist als Launch-Titel für viele ein starkes Argument für Sonys neue VR-Brille.Im Blogpost fasst man für interessierte auch noch mal die wichtigsten Informationen zu Horizon Call of the Mountain zusammen. So spielt der Virtual Reality-Ableger natürlich im gleichen Universum wie Zero Dawn und Forbidden West, allerdings schlüpft ihr dieses Mal nicht in die Rolle von Bogenschützin Aloy, sondern zieht euch die Handschuhe von Ryas über, einem ehemaligen Krieger der Schatten-Carja.Eigentlich aufgrund seiner Vergangenheit eingesperrt, bekommt Ryas die Freiheit geschenkt, muss dafür allerdings eine gefährliche Aufgabe erfüllen: Eine neue Bedrohung des Sonnenreichs auszukundschaften und aufzuhalten. Auf eurem Abenteuer trefft ihr dabei auf neue, aber auch auf alte Charaktere und lauft sogar Jägerin Aloy über dem Weg.Weil die ihm auferlegte Aufgabe eine ziemliche Herausforderung sein soll, muss Ryas außerdem sein ganzes Können als Kletterer und Bogenschütze an den Tag legen und die verschiedenen Werkzeuge und Waffen nutzen, um genau wie in den vorherigen Blockbustern gegen mächtige Maschinenmonster anzukommen. Wem es bei dieser Beschreibung bereits in den Fingern juckt, der kann Horizon Call of the Mountain ab sofort vorbestellen.Wie bereits erwähnt erscheint Horizon Call of the Mountain am 22. Februar 2023, und zwar als Exklusivtitel für PSVR2. Wer also das neue Abenteuer von Guerilla Games erleben möchte, muss tief in die Tasche greifen: Ganze 599,99 Euro wird das neue VR-Headset von Sony kosten und ist damit noch teurer als die PlayStation 5 – die ihr zum Spielen natürlich auch benötigt.Wenn man den Gerüchten Glauben schenken will, dann ist nach Horizon Call of the Mountain übrigens noch lange nicht Schluss für Guerillas Flaggschiff-Franchise. Angeblich sollen sich sowohl ein Remaster von Zero Dawn als auch ein Multiplayer-Titel sowie ein MMORPG in Entwicklung befinden. Bestätigt ist hingegen, dass man bereits an einer Serienadaption für Netflix werkelt.