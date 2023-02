Horizon Call of the Mountain: Beeindruckender Launch-Trailer zum VR-Abenteuer

Horizon Call of the Mountain: Ein Mann, eine Mission

Die Bogensehne ist gespannt und der Pfeil ist bereit für die Zielgerade: Schon in wenigen Tagen erscheintund präsentiert sich daher nun imdürft ihr bereits zum dritten Mal in die Welt der Roboter-Dinosaurier reisen und euch dabei auf eine völlig neue Perspektive freuen: Schließlich wird Call of the Mountain mithilfe von Virtual Reality-Technologie funktionieren und euch so unmittelbar in die Spielwelt katapultieren. Wie das in der Praxis aussieht, verrät der Launch-Trailer ebenfalls.Denn während ihr beiundProtagonistin Aloy über die Schulter geschaut habt, während sie mit ihrem Bogen die wildgewordenen Maschinen ausschaltet, lässt euch Horizon Call of the Mountain direkt durch die Augen vonerleben. Der ehemalige Krieger der Schatten-Carja hat allerdings keine weiße Weste vorzuweisen.Infolgedessen muss er sich seine Freiheit erst erkämpfen und soll eine akute Bedrohung für das Sonnenreich auskundschaften und aufhalten, bei der Maschinen nicht einmal davor halt machen, Dörfer und ihre Bewohner zu attackieren. Auf der gefährlichen Mission muss Ryas nicht nur sein Talent als Bogenschütze, sondern auch als Kletterer unter Beweis stellen.Während sich die Perspektive und der Spielcharakter verändern, betritt Horizon Call of the Mountain ansonsten vertrautes Terrain. Die grafisch beeindruckende Welt verlockt noch immer mit tropischen Wäldern, plätschernden Bächen und hohen Bergen und auch die Roboter-Dinosaurier samt Langhälsen und Brüllrücken sind mit von der Partie.Bis zum Release von Horizon Call of the Mountain am 22. Februar bleibt euch noch genug Zeit, den Launch-Trailer zu schauen undzu lesen. Weil ihr zum Spielen des Ablegersund verraten, ob sich die Anschaffung lohnt oder nicht.