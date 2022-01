E3 2022: Messe in diesem Jahr definitiv ohne Besucher, digitale Variante ist unsicher

Nachdem die Pandemie schon in den letzten beiden Jahren für eine rein digitale E3 in Los Angeles gesorgt hat, wird es auch 2022 keine Spielemesse mit Besuchern vor Ort geben. Das hat der Veranstalter Entertainment Softwared Association (ESA) in einem Statement gegenüber IGN bestätigt. Erneut sind die gesundheitlichen Bedenken für Aussteller und Besucher der Hauptgrund für die Absage der E3 2022 in Los Angeles. In Kürze wollen die Veranstalter über die Zukunft des Events sprechen. Es ist vorstellbar, dass die E3 erneut in digitaler Form über die Bühne gehen wird. Da aber bislang noch nicht einmal ein möglicher Termin genannt wurde und bereits vor einigen Jahren Gerüchte über eine Änderung des Konzepts kursierten, scheint selbst die Digitalvariante nicht gesichert.Wie schwer es Messen derzeit mit Ausstellern haben, lässt sich an der CES 2022 sehen, die derzeit in Las Vegas stattfindet. Nur wenige Tage vor dem Event sind zahlreiche Teilnehmer mit Blick auf die Omikron-Variante der Pandemie noch kurzfristig abgesprungen. Auch die ESA dürfte sich schon auf der Suche nach Ausstellern für die E3 2022 befunden haben. Immerhin: Im Sommer wird es wieder das Summer Game Fest von Game-Awards-Moderator Geoff Keighley geben. Hier dürfen sich Spieler unter anderem auf eine Eröffnungsshow mit vielen Ankündigungen freuen.