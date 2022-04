E3 2022: Weder digital noch mit Besuchern: E3 2022 fällt aus

Erst war es nur ein Gerücht, mittlerweile hat die amerikanische ESA bestätigt: Die E3 wird im Jahr 2022 nicht stattfinden – weder "in echt" mit Besuchern, noch in rein digitaler Form.Die amerikanische Entertainment Software Association (kurz: ESA), welche die einst wichtigste Spielemesse der Welt alljährlich ausrichtet, hat gegenüber IGN bestätigt , dass die große Spieleschau ausfällt. Damit gibt es einen traurigen Hattrick seit dem Start der Pandemie – schon 2020 und 2021 war die E3 ins Wasser gefallen; im letzten Jahr gab es immerhin eine digitale Alternativveranstaltung.Schon im Januar 2022 war vermeldet worden, dass eine Messe mit Publikum aufgrund der Covid-19-Pandemie auch in diesem Jahr nicht möglich sein werde – damals blieb aber noch die Option einer erneut digitalen E3-Veranstaltung. Nun jedoch ist klar, 2022 bleibt der Ofen aus, die Veranstalter betonen derweil tapfer, im nächsten Jahr mit "einer neu belebten E3-Messe" sowohl "physisch als auch digital" zurückkommen zu wollen.Ob die einst wichtigste Branchenschau allerdings so kurzfristig (oder jemals) zu alter Bedeutung zurückfindet, bleibt abzuwarten: Viele Hersteller sind froh über die Kostenersparnis, timen den Zeitpunkt ihrer Spiele-Enthüllungen mittlerweile lieber selbst und veranstalten digitale Mini-Shows, die sich für Spieler in aller Welt wie regelmäßige Mini-E3s anfühlen.