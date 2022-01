Fallout (Amazon Prime): Produktion der Serien-Adaption startet 2022

Es ist schon eine Weile her, seit dem es neue Informationen zur Serien-Adaption von Fallout gegeben hat. Laut einem aktuellen Bericht von Deadline soll das Projekt nun aber schon bald in die nächste Phase übergehen. Demnach wird die Produktion der Serie in diesem Jahr beginnen. Unter anderem ist der Dreh der Pilotfolge geplant, für die Regisseur Jonathan Nolan verantwortlich sein wird, der zuletzt unter anderem an Westworld gearbeitet hat.Details zur Geschichte der Fallout-Serie oder den beteiligten Schauspielerinnen und Schauspielern gibt es bislang noch nicht. Als Showrunner wurden Geneva Robertson-Dworet (Autorin von u.a. Captain Marvel und Tomb Raider) und Graham Wagner (Portlandia, Silicon Valley) bestätigt. Seit der Ankündigung der Serie im Jahr 2020 ist außerdem bekannt, dass Bethesda mit Todd Howard als Executive Producer mitwirkt. Fallout wird exklusiv bei Prime Video zu sehen sein. Ein Starttermin steht jedoch nicht fest.