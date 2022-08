Fallout (Amazon Prime): Neue Set-Bilder von Shelter 33 aufgetaucht

Ein Shelter zum Anfassen

Nachdem Fans von The Witcher oder League of Legends bereits eine TV-Serien-Umsetzung ihrer Lieblings-Lizenzen erhalten haben, wird sich auch Fallout in die Liste der verfilmten Spiele-Reihen eingliedern. Nun sind Set-Bilder aufgetaucht, die erste Einblicke in den Shelter 33 ermöglichen - von CGI, kaum eine Spur.Das Fallout-Franchise entführt Spielerinnen und Spieler in bisher fünf Hauptspielen und einer Reihe von Spin-offs ins Ödland einer durch Atomwaffen zerstörten Welt. Die durchnummerierten Shelter dienen dabei der Menschheit über mehrere Generationen hinweg als Schutz vor der Detonation und der lebensgefährlichen Strahlung. Dass eine solche unterirdische Festung somit fester Bestandteil der TV-Serie sein wird, die exklusiv auf Amazons Streaming-Plattform Prime Video erscheint, ist somit nicht überraschend.Umso erfreulicher, dass auf dem BethesdaArabic Twitter-Account Set-Bilder vom Shelter 33 veröffentlicht wurden. Die Aufnahmen zeigen die detailreichen und originalgetreuen Nachbildungen des Schutzbunkers, samt atmosphärischer Flure und Kinderstube. Dass bis auf ein paar unauffällige Blue-Screens kein CGI am Werk zu sein scheint, sollte Fans des kultigen Franchise mit 50er-Jahre-Flair erfreuen.Ausführende Produzenten und Showrunner der TV-Serien-Umsetzung sind Geneva Robertson-Dworet, welche bereits bei Tomb Raider 2018 Drehbuch führen durfte sowie Graham Wagner, Co-Executive Producer der Comedy-Serie Silicon Valley. Bei der Pilot-Folge wird ebenfalls, der für Westworld verantwortliche, Jonathan Nolan Regie führen – weitere Informationen zur Fallout-TV-Serie findet ihr in diesem Beitrag Wann genau Fallout auf Prime-Video erscheinen wird, wurde noch nicht bekannt gegeben. Bis dahin muss der Pip-Boy wohl erst einmal im Schrank bleiben.