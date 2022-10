Fallout (Amazon Prime): Erstes offizielles Bild der Serie veröffentlicht

Fallout: Erzählt die Serie von Amazon eine eigene Geschichte?

Die dünne Informationslage zur Fallout-Serie

Fallout zelebriert sein 25-jähriges Jubiläum: Anlässlich des beeindruckenden Geburtstags verteilt Bethesdas Rollenspiel-Reihe seine Feierlichkeiten auf zahlreiche Plattformen.So bekommt ihr noch bis morgen um 17 Uhr im Epic Games Store die Game of the Year-Edition von Fallout 3 geschenkt und einem Leak zufolge wird der Gaming-Bereich von Amazon Prime in Kürze um Fallout: New Vegas bereichert. Apropos Amazon: Dort arbeitet man natürlich auch fleißig an der kommenden Fallout-Serie.Um die Fans in die Festivitäten einzuweihen, teilte man deshalb nun ein erstes offizielles Bild der kommenden Amazon Prime-Serie auf Twitter. Dort sind mehrere Personen in einem Vault zu sehen, während eine Person in der geöffneten Bunkertür steht und dank des überlichteten Hintergrundes wie die strahlende Rettung für die Bunkerbewohner wirkt.Besonders aussagekräftig ist das Bild natürlich nicht, doch der Teufel steckt im Detail: Auf den Jacken der Vault-Ansässigen ist nämlich die Zahl 33 zu sehen, in der Serie wird es also wohl um den entsprechend nummerierten Bunker gehen. Spannenderweise war im Leak von August neben Vault 33 auch die Nummer 32 zu sehen, die Fallout-Serie scheint also nicht an einem Ort zu verweilen.Im Kontext der Spielereihe sind die Vaults 32 und 33 bislang noch nicht aufgetaucht, die Serie soll also offenbar eine eigene, losgelöste Geschichte erzählen – für Fans vermutlich ein Grund zum Jubel und zur Skepsis gleichermaßen. Da Vault 34 in New Vegas vorkam und niedrigere Zahlen sich an der Westküste der USA befinden, ist aber zumindest der Schauplatz der Serie eingrenzbar.Angekündigt wurde die Fallout-Serie von Amazon bereits 2020, seitdem hält man die meisten Informationen aber sicher in einem luft- und lichtdichten Bunker verschlossen. Ein paar Bilder vom Set hatten es bislang an die Öffentlichkeit geschafft, ansonsten kennt man zumindest noch einen Teil der zuständigen Produzenten.So ist Todd Howard von Bethesda als Executive Producer am Start, um eine gerechte Adaption vom Fallout-Franchise zu überwachen. Showrunner sind Geneva Robertson-Dworet (Autorin von u.a. Captain Marvel und Tomb Raider) und Graham Wagner (Portlandia, Silicon Valley), außerdem wird Westworld-Regisseur Jonathan Nolan für die Pilot-Folge verantwortlich sein. Einen Release-Termin hat die Fallout-Serie von Amazon aber noch nicht.