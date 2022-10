Fallout (Amazon Prime): Bethesda wollte über 10 Jahre lang keine Verfilmung

Fallout: Howard und Nolan freuen sich auf die Serie

Fallout-Serie soll sich eng an den Designs der Spiele orientieren

Langsam, aber sicher fängt man dann doch an, die Werbetrommel zu rühren: Nach dem ersten offiziellen Foto der Fallout-Serie von Amazon Prime meldet sich heute auch Entwicklerstudio Bethesda zu Wort.In einem zweiminütigen Video freut sich nicht nur Executive Producer und Bethesdas bekanntestes Gesicht Todd Howard auf die kommende Serie der postapokalyptischen Videospielreihe, sondern auch Westworld-Regisseur Jonathan Nolan, der für die Pilot-Folge verantwortlich ist.Wie Todd Howard verrät, hatte man sich lange gegen die Vorstellung gewehrt, Fallout als Film oder Serie umzusetzen: Über mehr als zehn Jahre hinweg kassierten interessierte Produzenten Absagen. Jetzt freut sich Howard dann aber doch sehr auf die kommende Amazon-Serie:„Wenn wir über Fallout und seine Zukunft nachdenken, offensichtlich kommen Spiele in der Zukunft. In der nahen Zukunft, [kommt] etwas Brandneues, auf das ich mich sehr freue, die TV-Serie. Viele Filmproduzenten kamen zu uns und meinten, [Fallout] könnte ein großartiger Film werden. Und für mehr als zehn Jahre haben wir nein gesagt, es hat einfach nicht gepasst.“Ein Grund für Howards Meinungsänderung sei auch der Kontakt zu Jonathan Nolan gewesen, der sich als Fallout-Fan entpuppte und nun die Pilot-Folge auf die Beine stellt: „Einer der Menschen, von denen ich immer wollte, dass sie es machen, war Jonathan Nolan. Ich liebe die Filme, die er geschrieben hat […]. Und Jonah und ich sind in Kontakt gekommen und ich habe ihn gefragt, ob das etwas wäre, an dem er Interesse hat. Und es hat sich herausgestellt, dass er ein großer Fan ist.“Nolan, der in dem Video erst so tut, als kenne er die berühmte Spielereihe gar nicht, während er genüsslich an einer Flasche Nuka-Cola nuckelt, erzählt, wie Fallout sich in sein Leben geschlichen hat und er Teil der Serie wurde: „Vor einigen Jahren hatte ich entschieden, den großen amerikanischen Roman zu schreiben. Dann gab mir ein Freund ein Exemplar von Fallout 3. Und jetzt arbeite ich beim Fernsehen.“Bislang sind zur Fallout-Serie abseits ein paar Set-Fotos und einem ersten offiziellen Bild noch keine Details aufgetaucht. Fans machen sich also natürlich Sorgen, ob die Serie in Sachen Dialog und Design den Spielen treu bleibt. Zumindest was letzteres betrifft, kann Istvan Pely, Art Director bei Bethesda, Fans vorerst beruhigen:„Es hat mich umgehauen, wie sehr sie sich an unseren ursprünglichen Visionen und Designs in visueller Hinsicht orientiert haben, an der Art, wie wir die Welt unserer Spiele gestalten und das direkt auf den Bildschirm übersetzt haben. Es ist beruhigend, dass wir es beim ersten Mal richtig gemacht haben.“ Ob das stimmt, sehen wir dann aber wohl erst in der fertigen Serie, die leider noch keinen Release-Termin hat.