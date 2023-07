Fallout (Amazon Prime): Frische Fotos vom Set veröffentlicht

Fallout-Serie von Amazon: Fotos vom Set geben frischen Einblick preis





Set photos from the upcoming Amazon Prime Fallout TV series by Jonathan Nolan (writer of Westworld, The Dark Knight, Interstellar) pic.twitter.com/PrwhpHcQ94



— Xbox News (@_XboxNews) July 29, 2023

Endlich gibt es frisches Futter in Form vonzur geplantenvonNachdem man uns im vergangenen Jahrvorsetzte, gibt es nun ein paar neue visuelle Happen serviert.Denn seit dem Teaser war es eher ruhig um das Live-Action-Projekt im TV-Format der populären, postapokalyptischen Videospielreihe geworden – bis jetzt.Letzteren Informationen zufolge befinden wir uns wohl auf der Zielgeraden, was Amazons Fallout-Serie anbelangt, dennoch dürfte es vermutlich noch einige Zeit dauern, ehe wir sie auch wirklich auf dem heimischen TV zu sehen bekommen. Da kann etwas neues Material nicht schaden, um die Vorfreude weiter anzukurbeln und uns nicht verhungern zu lassen. Glücklicherweise sind nun ein paar brandheiße Fotos vom Set des Serienprojekts aufgetaucht, die einengewähren. Doch seht selbst:Nicht nur, dass wir eine grobe Vorstellung davon bekommen, wie die Schauplätze der Action-versprechenden Produktion aussehen sollen, sondern sogar ein paar Schauspieler kann man auf denerkennen. Wie jene ins Netz gelangt sind, ist übrigens ein Rätsel, denn um offizielles Material von Amazon handelt es sich offensichtlich nicht.Doch die düsteren Bilder beweisen vor allem eines: Den, den die-Reihe seit jeher versprüht, scheinen die Macher hinter dem Serien-Projekt hervorragend eingefangen zu haben. Abgedreht soll jenes schon seit einigen Monaten sein, was bedeutet, dass wir uns womöglich schon zu Beginn des kommenden Jahres auf einen Start einstellen könnten. Dabei soll diewerden, sondern auf ihren eigenen Beinen stehen.